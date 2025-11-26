CANAL RCN
Deportes

Escalofriante: colombiano se desplomó tras sufrir un fuerte taponazo en Champions

El futbolista colombiano recibió un terrible taponazo en su rostro en el partido de Champions y tuvo que ser atendido.

Kevin Medina
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
10:11 a. m.
El fútbol europeo vivió un momento de gran tensión este martes durante el compromiso entre Napoli y Qarabag por la quinta fecha de la Champions League. Aunque el conjunto italiano se impuso 2-0 y aseguró puntos clave en su camino dentro de la liguilla, una de las acciones más recordadas de la noche no estuvo relacionada con los goles, sino con el fuerte susto que protagonizó el defensor colombiano Kevin Medina. El jugador del Qarabag sufrió un impactante balonazo en el rostro que lo dejó tendido en el césped y obligó a una rápida intervención del cuerpo médico.

El incidente ocurrió en el minuto 50 del encuentro, cuando Napoli intentó ampliar su ventaja con un remate potente desde fuera del área. Medina, encargado de cerrar su zona defensiva, se interpuso con determinación para bloquear el disparo, pero la potencia del remate lo tomó por sorpresa y no le permitió reaccionar a tiempo. El balón golpeó de lleno su rostro, generando alarma inmediata tanto en compañeros como en rivales.

El impacto que detuvo el juego en el estadio

Apenas el balón lo alcanzó, el colombiano cayó desplomado en el terreno de juego, dejando en silencio a buena parte del estadio. Durante algunos segundos, ninguno de los jugadores pareció entender la magnitud del golpe, pero al ver que Medina permanecía inmóvil, varios futbolistas corrieron a asistirlo mientras llegaban los médicos del Qarabag. La escena obligó al árbitro a detener el partido y solicitar atención urgente, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de impactos.

La preocupación se hizo evidente en los rostros de quienes lo rodeaban. Algunos jugadores de Napoli también se acercaron para verificar su estado, mientras el cuerpo médico evaluaba signos vitales y la respuesta del colombiano ante el fuerte golpe recibido.

Sustitución obligatoria y parte médico inicial

Tras varios minutos de atención en el campo, el equipo médico determinó que Medina no podía continuar, y por protocolo fue sustituido de inmediato para prevenir cualquier complicación neurológica o traumatológica posterior. Aunque el club no ha entregado un parte médico definitivo, las primeras evaluaciones sugieren que se trató de un golpe de alta potencia que requerirá observación y exámenes adicionales.

La escena dejó una clara muestra del riesgo físico al que se enfrentan los futbolistas en cada partido, especialmente en competencias tan exigentes como la Champions League. Afortunadamente, Medina abandonó la cancha consciente, aunque visiblemente afectado por el impacto.

Se espera que en las próximas horas el Qarabag entregue detalles más precisos sobre su estado de salud y el tiempo estimado de recuperación del defensor colombiano.

