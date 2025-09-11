Se confirmó lo peor: dura gravedad de la lesión de Kevin Mier en México

El fútbol mexicano vivió una jornada llena de dramatismo este fin de semana, especialmente para el arquero colombiano Kevin Mier, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional. En la derrota de Cruz Azul 2-3 ante Pumas por la Liga MX, el guardameta antioqueño sufrió una dura entrada de un rival que terminó provocándole una fractura en la tibia de su pierna derecha, una lesión que podría dejarlo fuera de las canchas por varios meses y, con ello, poner en riesgo su sueño de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

El golpe se produjo cuando el arquero se disponía a despejar el esférico y el delantero impactó directamente sobre su canilla para dejarlo tendido en el césped con visibles gestos de dolor. De inmediato, fue atendido por el cuerpo médico y trasladado a un centro asistencial para realizarle los estudios correspondientes. Las imágenes del momento generaron preocupación tanto en México como en Colombia, donde el portero es considerado una de las principales promesas del arco nacional.

Una recuperación que lo pondría contra el tiempo

De acuerdo con la información compartida por el periodista Felipe Sierra, Kevin Mier sufrió una fractura confirmada en la tibia de su pierna derecha y podría requerir una intervención quirúrgica en las próximas horas. En caso de ser operado, el tiempo estimado de recuperación oscilaría entre cuatro y seis meses, lo que lo obligaría a perder buena parte del primer semestre de 2026, periodo clave para la preparación final rumbo al Mundial.

La noticia ha generado tristeza en el entorno del jugador y en la hinchada colombiana, que veía en Mier una de las opciones más firmes para disputar la próxima cita mundialista. Su evolución médica determinará si puede volver a tiempo para competir por un lugar en la lista de Néstor Lorenzo, aunque todo indica que el calendario juega en su contra.

Pese a la gravedad del momento, el portero cuenta con el respaldo absoluto de Cruz Azul y del cuerpo técnico de la selección, quienes confían en que su fortaleza mental y disciplina le permitirán regresar aún más fuerte. Sin embargo, su anhelado debut mundialista podría tener que esperar, mientras el fútbol colombiano aguarda la pronta recuperación de uno de sus talentos más prometedores bajo los tres palos.