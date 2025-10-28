Real Madrid y Barcelona será transmitidos por el Canal RCN y Win Sports

Una gran noticia para los amantes del fútbol español llegó este martes 28 de octubre: Win Sports y el Canal RCN confirmaron que transmitirán los partidos de la Copa del Rey, uno de los torneos más emblemáticos y emocionantes de Europa. Este acuerdo permitirá a los aficionados colombianos disfrutar, en señal abierta y por plataformas digitales, de todos los encuentros de una competencia que reúne a equipos de la Primera y Segunda División de España, además de clubes modestos que buscan hacer historia frente a los gigantes del balompié ibérico.

El anuncio representa un paso importante en la expansión de contenidos deportivos internacionales hacia el público colombiano. Win Sports tendrá la emisión principal del torneo en su parrilla, mientras que el Canal RCN ofrecerá las transmisiones a través de su aplicación oficial y el portal digital de Deportes RCN, ampliando así las opciones de acceso para los seguidores.

Una cobertura completa desde la primera ronda hasta la gran final

La cobertura incluirá todas las fases de la competición: primera ronda, segunda ronda, dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinales (ida y vuelta) y la esperada gran final. Esto permitirá seguir de cerca el recorrido de equipos históricos como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla o Athletic Club, así como el sueño de los clubes pequeños que cada año buscan dar la sorpresa.

La acción comienza de inmediato con los primeros duelos de esta nueva edición del torneo. Este martes, los partidos Costancia vs. Girona (1:00 p.m.) y Maracena vs. Valencia (2:00 p.m.), en horario colombiano, marcaron el inicio de una competencia que promete grandes emociones, goles y momentos inolvidables.

El fútbol español, más cerca de los fanáticos colombianos

Con esta alianza, Win Sports y RCN refuerzan su compromiso de ofrecer contenidos de calidad y ampliar su oferta internacional. La Copa del Rey, con su formato eliminatorio y su particular atractivo de enfrentar a equipos de diferentes categorías, se convierte en un nuevo producto premium dentro de la programación deportiva del país.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo por los fanáticos del fútbol europeo, quienes ahora podrán seguir de forma legal, accesible y con narraciones locales, una de las competencias más tradicionales del viejo continente. Sin duda, la llegada de la Copa del Rey a la televisión colombiana consolida un puente directo entre el talento español y la pasión futbolera de millones de espectadores en Colombia.