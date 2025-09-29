La fecha 14 podría dejar al primer descendido de 2025 en la Liga BetPlay: así está la tabla y las cuentas

La carrera por evitar el descenso está cada vez más cerca de llegar a su final a falta de pocas fechas para terminar la fase regular de la Liga BetPlay. Los resultados en la jornada 13 fueron decisivos para un equipo que quedó al borde de perder la categoría.

Se trata de Envigado FC, que empató 1-1 ante América de Cali en el Pascual Guerrero. Aunque este resultado podría ser muy positivo en otro contexto, ahora el equipo 'naranja' prende de un hilo y podría regresar a segunda división después de 18 temporadas en la A.

El golpe definitivo podría llegar en la próxima jornada de la Liga BetPlay 2025, cuando Envigado reciba al líder Atlético Bucaramanga. Una derrota, o incluso un empate, combinado con al menos un punto de Chicó o Llaneros, confirmaría matemáticamente su regreso a la segunda división.

Las cuentas del descenso: qué necesita Envigado para salvarse

Con un promedio de 0,84 (93 puntos en 111 partidos), el club naranja está prácticamente obligado a ganar todos los partidos restantes y esperar que Boyacá Chicó (1,02) y Llaneros FC (1,15) no sumen más.

Para evitar la caída, Envigado debe cumplir un escenario casi imposible:

Ganar los 21 puntos restantes.

Esperar que Boyacá Chicó no sume más unidades.

Confiar en que Llaneros no logre victorias.

De no cumplirse estas condiciones, el equipo antioqueño volvería a la B, donde ya militó en 2007 antes de regresar con una generación dorada encabezada por James Rodríguez, Giovanni Moreno y Dorlan Pabón.

Unión Magdalena: último en la tabla, pero con más margen

Aunque el Unión Magdalena ocupa el último lugar en la tabla del descenso con un promedio de 0,66 (23 puntos en 35 partidos), su situación es menos crítica que la de Envigado. Al igual que Llaneros, el cálculo de su promedio solo toma en cuenta los partidos de 2025, lo que le permite un margen de maniobra más amplio.

Si el equipo samario gana todos los partidos que restan, podría alcanzar un promedio de 1,10, superando incluso a equipos como La Equidad (1,08) y dejando atrás a Envigado, Llaneros y Chicó.

La próxima fecha será decisiva: Unión Magdalena recibirá a Águilas Doradas en Santa Marta. Una derrota complicaría seriamente sus opciones, pues dejaría a Equidad y Deportivo Cali fuera de alcance. Sin embargo, mientras Envigado depende de un milagro, los samarios todavía tienen en sus manos la posibilidad de salvarse con buenos resultados en el tramo final del torneo.