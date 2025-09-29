CANAL RCN
Deportes

Avilés Hurtado denunció amenazas tras la derrota de Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

El atacante caleño aseguró que el dueño de Águilas Doradas lanzó amenazas al plantel del Deportivo Cali en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II.

FOTO: Deportivo Cali

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
07:24 a. m.
El fútbol profesional colombiano vive un nuevo episodio de polémica tras las declaraciones de Avilés Hurtado, jugador del Deportivo Cali, quien denunció públicamente que Fernando Salazar, máximo directivo y dueño de Águilas Doradas, habría amenazado a integrantes del plantel vallecaucano.

La situación se presentó el domingo 28 de septiembre de 2025, durante el partido entre Águilas y Cali en el Estadio Alberto Grisales, encuentro que debía disputarse a puerta cerrada por sanción administrativa. Pese a esta restricción, Hurtado afirmó que Salazar estuvo presente en el recinto y se dirigió de manera intimidante hacia algunos jugadores visitantes.

Declaraciones de Avilés Hurtado sobre las amenazas

En rueda de prensa posterior al encuentro, que terminó con victoria 3-1 de Águilas Doradas, el atacante expresó:

Es muy triste que uno venga a divertirse, a jugar un partido de fútbol, y no puede ser que una persona, tengo entendido que es el dueño de Águilas, amenace a compañeros nuestros. Eso no puede suceder.

El partido era a puerta cerrada y no estaba autorizado para ingresar. Estaba gritándole a nuestros compañeros, y es muy complicado tratar de concentrarse cuando te amenazan desde afuera.

Contexto del partido y reacciones

El compromiso, válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II, culminó con un 3-1 a favor de Águilas Doradas. Hasta el momento, ni el Deportivo Cali ni el club antioqueño han emitido comunicados oficiales sobre la denuncia. Tampoco se ha pronunciado la Dimayor, entidad encargada de la organización del torneo.

El entrenador del Cali, Alberto Gamero, evitó dar declaraciones sobre el incidente, manteniendo la atención exclusivamente en el análisis deportivo del encuentro.

Vea la rueda de prensa completa

