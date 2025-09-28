América de Cali no levanta cabeza: en el minuto 87 le empató Envigado

El Estadio Pascual Guerrero fue testigo de una nueva decepción para la hinchada 'escarlata'.

América de Cali no levanta cabeza y resignó dos puntos vitales en casa, al permitir que Envigado le arrebatara un empate 1-1 en el último suspiro del partido por la Liga BetPlay.

El resultado no solo prolongó la racha de sinsabores del equipo, sino que lo deja en la casilla 13, con una brecha de cuatro unidades que lo separa del grupo de los ocho.

América de Cali no levanta cabeza: empató en casa contra Envigado

Bajo la dirección técnica de David González, el equipo no logra consolidar una identidad ganadora.

Aunque los 'escarlatas' sufrieron en el arranque ante la iniciativa de Envigado y las atajadas de su arquero Joel Graterol, fue la 'Mecha' la que logró abrir la cuenta.

Apenas iniciado el complemento, en el minuto 51, Luis Ramos demostró oportunismo al conectar un centro de Mateo Castillo con un remate de zurda, desatando una breve celebración.

Envigado le empató a América en los últimos minutos

Cuando la afición se preparaba para festejar una victoria obligatoria, el fantasma de la desconcentración apareció en el minuto 88.

Un error de cálculo de Graterol al salir a cortar un balón largo se convirtió en el regalo perfecto para Bayron Garcés, quien no perdonó. Garcés definió con una vaselina por encima del arquero, congelando al Pascual Guerrero y sentenciando el 1-1.

Con la tabla de posiciones apretándose, América de Cali no levanta cabeza y ahora enfrenta un panorama complejo.

El equipo solo suma 14 puntos y su futuro en el torneo es cada vez más complejo.

El camino no se ve fácil: el próximo martes 7 de octubre, América deberá visitar a Millonarios en El Campín, en un duelo que podría marcar el destino final de los 'Diablos Rojos' en este semestre.