CANAL RCN
Deportes

América de Cali no levanta cabeza: en el minuto 87 le empató Envigado

América de Cali dejó escapar la victoria en el Pascual Guerrero frente a Envigado y lo alejó de los cuadrangulares.

América de Cali empató con Envigado
Foto: América de Cali

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
04:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Estadio Pascual Guerrero fue testigo de una nueva decepción para la hinchada 'escarlata'.

América de Cali no levanta cabeza y resignó dos puntos vitales en casa, al permitir que Envigado le arrebatara un empate 1-1 en el último suspiro del partido por la Liga BetPlay.

Millonarios se aleja: así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras triunfo de Nacional
RELACIONADO

Millonarios se aleja: así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras triunfo de Nacional

El resultado no solo prolongó la racha de sinsabores del equipo, sino que lo deja en la casilla 13, con una brecha de cuatro unidades que lo separa del grupo de los ocho.

América de Cali no levanta cabeza: empató en casa contra Envigado

Bajo la dirección técnica de David González, el equipo no logra consolidar una identidad ganadora.

Aunque los 'escarlatas' sufrieron en el arranque ante la iniciativa de Envigado y las atajadas de su arquero Joel Graterol, fue la 'Mecha' la que logró abrir la cuenta.

Enormes diferencias: los planteles más costosos del Mundial sub-20
RELACIONADO

Enormes diferencias: los planteles más costosos del Mundial sub-20

Apenas iniciado el complemento, en el minuto 51, Luis Ramos demostró oportunismo al conectar un centro de Mateo Castillo con un remate de zurda, desatando una breve celebración.

Envigado le empató a América en los últimos minutos

Cuando la afición se preparaba para festejar una victoria obligatoria, el fantasma de la desconcentración apareció en el minuto 88.

Un error de cálculo de Graterol al salir a cortar un balón largo se convirtió en el regalo perfecto para Bayron Garcés, quien no perdonó. Garcés definió con una vaselina por encima del arquero, congelando al Pascual Guerrero y sentenciando el 1-1.

Con la tabla de posiciones apretándose, América de Cali no levanta cabeza y ahora enfrenta un panorama complejo.

¿Debió ser expulsado? Marino Hinestroza tocó partes íntimas de jugador de Millonarios
RELACIONADO

¿Debió ser expulsado? Marino Hinestroza tocó partes íntimas de jugador de Millonarios

El equipo solo suma 14 puntos y su futuro en el torneo es cada vez más complejo.

El camino no se ve fácil: el próximo martes 7 de octubre, América deberá visitar a Millonarios en El Campín, en un duelo que podría marcar el destino final de los 'Diablos Rojos' en este semestre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Colombia sub-20 vs. Arabia Saudita: la IA predijo cómo le irá a la Tricolor en el debut del Mundial

FC Barcelona

Barcelona le causó nuevo golpe al Real Madrid en la tabla luego de la goleada del Atleti

Clásico RCN

El Clásico RCN 2025 concluyó con una batalla de película: ¡se definió el campeón!

Otras Noticias

Tiroteo en Estados Unidos

Tiroteo en una iglesia en Estados Unidos: dos muertos y nueve heridos

Tiroteo en una iglesia causa dos muertos y nueve heridos graves. El FBI investiga el caso.

Violencia de género

“Él dice que tiene que matarme”: mujer vive un tormento por las constantes amenazas de su propio hijo

Olga Echeverri permanece encerrada en su casa, tras rejas en puertas y ventanas, por temor a un ataque de su propio hijo.

Historias

Este es el edificio en el que fue instalado el primer ascensor del país: aún se mantiene en pie

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos

Comercio electrónico

Trucos infalibles para encontrar productos con precios más económicos en SHEIN