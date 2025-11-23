Larry Vásquez vuelve a Bogotá para el 2026: el volante firmará por un año

La noticia del día en el mercado de fichajes colombiano gira en torno al mediocampista Larry Vásquez, quien vuelve a Bogotá. El volante ya definió su futuro para la temporada 2026 y regresa a la capital colombiana. El jugador recordado por su etapa en Millonarios, regresa al país después de cerrar un ciclo en el fútbol brasileño.

Larry Vásquez abandonará el Amazonas FC, club donde logró coronarse campeón del Campeonato Amazonense, pero no pudo evitar el descenso del club a la Serie C. A sus 33 años, el jugador nortesantandereano vuelve a una plaza que conoce muy bien y en la que vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera.

¿A qué equipo llega Larry Vásquez tras su paso en Brasil?

De acuerdo con información del periodista Mariano Olsen, Larry Vásquez vuelve a Bogotá para firmar con el Internacional de Bogotá, el club que hasta hace poco era conocido como La Equidad.

La institución atraviesa un proceso de renovación profunda con miras a posicionarse como uno de los proyectos más ambiciosos de cara al 2026.

El acuerdo inicial sería por un año, con posibilidad de extenderse una temporada adicional dependiendo del desempeño del mediocampista.

La llegada del exjugador de Millonarios busca aportar liderazgo, experiencia y equilibrio en el mediocampo, cualidades que lo convirtieron en pieza clave del equipo embajador durante su paso entre 2022 y 2024.

¿Por qué es tan esperado el regreso de Larry Vásquez a Bogotá?

El volante dejó una huella imborrable en la afición azul tras conquistar tres títulos: Copa Colombia 2022, Liga I 2023 y Superliga 2024.

Su regreso al fútbol bogotano genera expectativa no solo por su desempeño pasado, sino por lo que puede aportar en un equipo que quiere reinventarse y competir por grandes objetivos.

La presencia de Vásquez podría ser el primer paso en una reestructuración importante del Internacional de Bogotá, que planea reforzarse de manera significativa para recuperar protagonismo en el fútbol colombiano.

El retorno del mediocampista promete mover el panorama del balompié nacional en las próximas semanas y deja abierta la puerta a un nuevo capítulo en su carrera deportiva.