Golazo de Cristiano Ronaldo de chilena con Al-Nassr: llegó a 955 anotaciones

En el cierre del duelo entre Al Nassr y Al Khaleej, Cristiano Ronaldo anotó un golazo de chilena demostrando que su jerarquía y talento permanece intacta.

RELACIONADO Pékerman se sinceró y reveló secretos que guardó tras dejar la Selección Colombia

La jugada, ocurrida en tiempo añadido, dejó sin reacción a rivales y espectadores, quienes no pudieron más que aplaudir la destreza del capitán.

¿Cómo nació el golazo de Cristiano Ronaldo de chilena?

El escenario estaba cargado de tensión cuando Al Nassr buscaba cerrar con autoridad su victoria.

En uno de los últimos avances del equipo, un envío elevado desde la banda derecha encontró a Cristiano perfectamente ubicado.

Con un giro preciso y un salto calculado, el delantero ejecutó una chilena impecable que impactó directamente en el ángulo derecho del arco contrario.

El portero quedó sin margen de reacción ante la potencia y colocación del remate.

Lo que primero fue silencio se transformó en un estallido de emoción en el estadio de Riad. Compañeros, cuerpo técnico y comentaristas quedaron atónitos ante una acción que combinó técnica, equilibrio y lectura del momento. La repetición mostró la secuencia completa: retroceso exacto, control corporal perfecto y finalización digna de museo futbolístico.

Golazo de Cristiano generó admiración en el balompié del mundo

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo continúa ampliando su catálogo de jugadas icónicas.

El golazo de Cristiano Ronaldo de chilena hizo recordar de inmediato aquel histórico tanto ante la Juventus en 2018, pero esta nueva acrobacia llega en otro contexto: el de un jugador consolidado como mito, que desafía el paso del tiempo con disciplina y ambición.

Mientras corría hacia la esquina a celebrar con su tradicional grito y rodeado de sus compañeros, quedó claro que la estrella portuguesa sigue marcando diferencias.

La anotación no solo selló la goleada, sino que reafirmó el peso de su liderazgo y su capacidad para convertir momentos comunes en escenas memorables.

Con esta acción, el golazo de Cristiano Ronaldo de chilena se suma a una lista que sigue creciendo y que alimenta su legado como uno de los mejores de todos los tiempos.