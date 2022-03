Larry Vásquez: "Salir campeón con Millonarios no es presión, es una responsabilidad"

El Millonarios 2022 va tomando cada vez más forma. Luego de la salida de Fernando Uribe y Daniel Giraldo, dos de las estrellas del equipo el año pasado, Alberto Gamero ha podido acoplar al grupo a los nuevos jugadores, en especial a Larry Vásquez.

El jugador nortesantandereano tuvo un inicio de campeonato con un rendimiento un poco irregular, en especial en los partidos de Copa Libertadores contra Fluminense, pero con la confianza del entrenador para ser titular indiscutido, le ha servido para ir aumentando su nivel.

Anotar en un clásico: el sueño del hincha

De hecho, el mediocampista de 29 años fue una de las figuras de Millonarios en la última victoria 3-0 contra Independiente Santa Fe en el clásico capitalino, siendo el autor del tanto que abrió el camino del triunfo.

Sobre su proceso de adaptación al 'embajador', Vásquez habló con muy buenas sensaciones: "Ha sido muy bueno poder llegar a Millonarios y adaptarme rápidamente al estilo de juego de Alberto Gamero. Ha sido un proceso de varios años en los que él ha querido implementar esa idea de juego. Me ha ido muy bien no solo por mi, sino por mis compañeros, que me han hecho más fácil el trabajo. Conectar con ellos ha sido muy importante", dijo en diálogo con Win Sports.

"Marcar un gol en el clásico fue indescriptible, lo soñaba y mi familia también. Muchas veces me tocó alentar a mi hermano desde la tribuna y el ver hoy reflejada la constancia y perseverancia fue una bonita recompensa. El partido fue redondo, ganamos en un clásico, con marcador amplio y somos líderes. Estamos en una posición de confianza pero también de responsabilidad, porque en el fútbol tenemos que refrendar cada acción en cada partido. Queremos seguir haciéndolo", agregó sobre su primer gol con la camiseta azul.

La línea medular de Millonarios ha sido fundamental para ayudar en el trabajo defensivo y tener la valla menos vencida de la Liga BetPlay hasta el momento, con apenas tres goles recibidos. Ahí, Larry Vásquez ha conformado una gran pareja con Steven Vega, quien se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del equipo y del campeonato.

"No quiero hablar específicamente de Vega, porque creo que lo grupal ha sido muy bueno. También lo ha sido el hecho de poder compartir campo con García, Pereira y los demás muchachos jóvenes que vienen llegando porque se hace fácil el entendimiento debido a que hay una idea clara desde la parte técnica en la que se nos piden cosas en ataque y defensa. Siento mucha confianza de estar en Millonarios y de la clase de compañeros que tengo", aseveró.

Vásquez vive un sueño con Millonarios. Desde pequeño es hincha del cuadro albiazul e intentó hacer parte de las divisiones menores, pero no pasó y el que sí lo hizo fue su hermano Omar, campeón en 2012 de la liga local. Desde entonces, su afinidad hacia el azul ha crecido y reveló que en la familia, no pueden de la alegría porque los dos hermanos cumplieron el anhelo de todo aficionado.

"Mi hermano fue de las primeras personas que supo que yo venía a Millonarios y fue un éxtasis para él. Me sirvió saber todo lo que él conoce de Millonarios, de la pasión de la hinchada. Además de haberlo compartido como hincha, ahora lo vivo como jugado y es especial. Para mi familia es muy importante todo lo que está pasando. Estoy muy feliz acá y quiero retribuir ese cariño en la cancha, ganando títulos", dijo.

Y agregó: "Cuando era chico tuve la oportunidad de probarme en Millonarios y no quedé, no estaba preparado. Luego de 12 años ahora puedo disfrutar del fútbol, es grandioso".

La responsabilidad de ser campeón con Millonarios

Larry Vásquez sabe que en Millonarios no hay espera y más aún luego de haber perdido la final de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2021 y ahora, tras haber quedado eliminado de la Copa Libertadores. El pedido de la hinchada es uno: salir campeón.

El futbolista santandereano reconoce que la exigencia en un equipo grande es máxima y más que una presión, es la responsabilidad de representar al club.

"No hablemos de presión, más bien es una responsabilidad. Sabemos que tenemos la mirada de mucha gente sobre nosotros porque se ha venido haciendo un trabajo constante, tal vez de bajo perfil. Habían muchas críticas al principio por la manera en que se conformó el equipo, pero ese es el fútbol y se ha hecho un buen trabajo desde la parte técnica, cuerpo médico, parte humana y nosotros como jugadores. El fútbol es aleatorio, contamos con la fortuna de que se ha hecho un proceso en el que hemos hecho cosas buenas y se han conseguido buenos resultados. Es un buen complemento para nosotros y eso es una responsabilidad para seguir trabajando. Lo más bonito es que conseguimos las cosas con las ideas que entrenamos y que luego reflejamos en la cancha", cerró.