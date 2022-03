Alberto Gamero no anda con rodeos: "Si Millonarios no sale campeón, me tengo que ir"

Millonarios es el líder absoluto de la Liga BetPlay y una vez más, demuestra que el proyecto de Alberto Gamero marcha bastante bien en lo deportivo, pero lo cierto es que eso tiene que ir respaldado con títulos.

Vea también: Así contrata y vende jugadores Millonarios: salen a la luz cifras inéditas

Varios hinchas respaldan al entrenador samario, pero de la misma manera le exigen que termine con la sequía de cuatro años sin alzar campeonatos, más aún después de la final perdida a mitad del año pasado contra Deportes Tolima.

Y es que el termómetro para medir el balance de Gamero al frente del 'embajador' vuelve a estar al rojo vivo luego de la eliminación en apenas la segunda fase previa de la Copa Libertadores contra Fluminense, lo que dejó contra las cuerdas al adiestrador y con la obligación de ganar o ganar en el plano local esta temporada.

La exigencia de un título en Millonarios

De hecho, un sector de la hinchada piensa en que este semestre es un ultimátum para Gamero en Millonarios: si no saca campeón al equipo, debe irse. Ese pensamiento es pan de cada día en los clubes grandes y eso bien lo sabe el propio DT, quien reconoció que tiene una deuda pendiente en su proceso que ya cursa el tercer año y que de no cumplirlo, tendría sus días contados.

En diálogo con Caracol Radio, el estratega azul confesó que "yo no le temo a renunciar. En varias entrevistas, he dicho que a todos los equipos a los que llego, no sólo en Millonarios, quiero salir campeón".

Siga leyendo: "Santa F3": Wason Rentería se burló de Santa Fe tras victoria de Millonarios

"Todos los entrenadores, cuando llegamos a un equipo, queremos salir campeones. Si no se da y uno tiene que irse, pues hay que hacerlo, no hay problema", añadió.

Otro sector de la hinchada de Millonarios argumenta que aunque el proceso de Alberto Gamero no ha dejado títulos, sí ha potenciado una base de jugadores jóvenes de la casa y ha calado una idea clara de juego dentro del grupo, que ha sido importante para que ele quipo sea protagonista semestre tras semestre en la Liga BetPlay.

Aún así, el samario reconoció que eso no basta en un club como Millonarios, por lo que no tiene más margen de error. "Millonarios está haciendo una buena campaña, está haciendo un proyecto muy importante con una camada de jugadores".

Sobre la competencia que hay en la carrera al título, dijo: "Mi meta desde que llegué es ser campeón. Hoy van 10 fechas y los equipos que van de últimos, de pronto, no aspiran a ser campeones. Los ocho que estamos todos queremos ser campeones".

Proceso Gamero en Millonarios

Mire aquí: "Gamero tiene mucha culpa en la eliminación": exjugador de Millonarios

Para las hinchadas puede resultar a veces fácil que un entrenador saque campeón a un equipo, pero los imponderables juegan un papel fundamental partido a partido. Además, en este aspecto Alberto Gamero reconoció que aunque Millonarios trabaja de la mejor manera para alzar la tan anhelada estrella 16, los rivales también juegan y se preparan de igual manera para consagrase campeones.

"Este equipo lo hemos tratado de mentalizar para que, como se juega de local, se juegue de visitante. A veces, nosotros tratamos de imponer, pero el rival también trabaja y obliga a otra cosa, aunque la idea es que de visitante también salgamos a buscar el partido", cerró.