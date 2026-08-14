Primer Running Clinic internacional para amputados en América Latina será en Colombia

Medellín se convertirá en epicentro de inclusión y deporte adaptado al recibir por primera vez en América Latina el Running Clinic de Ottobock, un programa internacional que ha demostrado durante más de 25 ediciones cómo la tecnología protésica y el entrenamiento especializado pueden transformar la vida de personas con amputación.

La iniciativa cobra especial relevancia en un contexto donde, según estimaciones internacionales, más de 57 millones de personas viven con una amputación en el mundo.

Sin embargo, únicamente entre el 5% y el 15% de quienes requieren dispositivos de asistencia acceden a ellos de manera oportuna, una realidad que continúa limitando los procesos de rehabilitación e inclusión de millones de personas.

En Colombia, las principales causas de amputación están asociadas a enfermedades vasculares y diabetes, seguidas por traumatismos.

¿Cuándo será el primer Running Clinic?

Del 14 al 16 de agosto de 2026, quince participantes provenientes de Colombia, Brasil, Chile y México se reunirán en el colegio Deutsche Schule Medellín para recibir entrenamiento especializado con prótesis deportivas de última generación, guiados por expertos internacionales en rehabilitación y deporte adaptado.

El programa combinará entrenamiento físico, acompañamiento clínico y tecnología avanzada para fortalecer habilidades como técnica de carrera, equilibrio, coordinación, velocidad y adaptación al uso de prótesis deportivas.

Más allá del rendimiento atlético, el objetivo central es demostrar que una amputación no limita las posibilidades de recuperar movilidad, independencia y participación activa en la sociedad.

"En Ottobock estamos plenamente convencidos de que el deporte es un camino para la rehabilitación de las personas que han sufrido una amputación. Es una forma de demostrarles que pueden recuperar su movilidad, reincorporarse a sus actividades diarias y mejorar significativamente su calidad de vida", explicó Derly Martínez, gerente para el Desarrollo de Nuevos Negocios de Latinoamérica de Ottobock.

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Los talentos con amputaciones que participarán en el Running Clinic

Uno de los protagonistas principales será Heinrich Popow, campeón paralímpico y figura reconocida del atletismo adaptado mundial. Tras perder su pierna derecha durante la infancia, Popow conquistó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y múltiples títulos internacionales. Durante el programa compartirá su experiencia y liderará las sesiones de entrenamiento.

El encuentro también contará con la participación de Daniela Álvarez, embajadora de marca de Ottobock, quien desde su propia experiencia ha impulsado un mensaje de resiliencia, inclusión y superación tras su amputación. Entre los asistentes estará Luis Alberto Cassiani, capitán de la Selección Colombia de Fútbol para Amputados e integrante de la Fundación Daniela Álvarez.

Además del componente deportivo, el Running Clinic busca consolidar una red latinoamericana de usuarios de prótesis, profesionales de la rehabilitación y especialistas clínicos que compartan conocimientos y promuevan nuevas oportunidades de inclusión para las personas con amputación.

Con presencia en más de 135 países y más de un siglo de trayectoria, Ottobock reafirma con esta iniciativa su compromiso de impulsar soluciones que integren tecnología, rehabilitación y deporte adaptado.