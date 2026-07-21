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Millonarios fichará a un excompañero de James Rodríguez: está todo listo

Millonarios tiene todo listo para fichar a un excompañero de James Rodríguez como refuerzo.

James Rodríguez
Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
11:00 a. m.
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Millonarios sigue moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de fortalecer su plantilla para el segundo semestre de 2026. La incorporación de Jaine Stiven Barreiro apunta a darle mayor experiencia a la defensa, una de las zonas que el club buscaba reforzar.

¿Quién es Stiven Barreiro, el excompañero de James Rodríguez?

Nacido en Santiago de Cali, Jaine Stiven Barreiro es un defensor central de 32 años, diestro y con una estatura de 1,86 metros. Además de haber integrado la Selección Colombia Sub-23, construyó gran parte de su carrera en el fútbol mexicano, donde se convirtió en uno de los referentes del Club León.

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Durante su paso por el equipo esmeralda compartió camerino con James Rodríguez, quien llegó al club mexicano en 2025. Allí, Barreiro se destacó por su solidez defensiva, liderazgo y capacidad para ordenar la última línea.

Su rendimiento lo convirtió en uno de los zagueros más constantes de la Liga MX, características que ahora buscará trasladar al fútbol colombiano con la camiseta azul.

¿Cuándo firmará Stiven Barreiro con Millonarios?

De acuerdo con los periodistas Paco Montes y Guillo Arango, el defensor arribará entre el 21 y el 22 de julio a Bogotá para cumplir con los exámenes médicos. Si supera las pruebas sin inconvenientes, estampará su firma como nuevo jugador de Millonarios.

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El acuerdo contempla un vínculo por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo por un año más, una muestra de la confianza que el club deposita en el experimentado zaguero.

Su llegada también aumentará la competencia en la defensa central, donde peleará un lugar con Andrés Llinás, Jorge Arias, Sergio Mosquera y Álex Moreno.

Más allá de incorporar experiencia, Millonarios apuesta por un futbolista acostumbrado a competir en torneos de alto nivel y con recorrido internacional, algo poco habitual en las recientes contrataciones del club.

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El fichaje de Barreiro representa una señal clara de las aspiraciones del equipo para el segundo semestre. La dirigencia busca conformar una plantilla equilibrada entre juventud y experiencia, con el objetivo de volver a pelear por el título de la Liga BetPlay y tener una defensa más sólida a lo largo de la temporada.

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