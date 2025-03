¿Qué pasa con la renovación de Leonardo Castro en Millonarios? El delantero habló tras el clásico

Después de la dura derrota 3-2 frente a Independiente Santa Fe, Leonardo Castro se destacó al anotar un doblete, siendo el único jugador que rescató algo positivo de la caída para Millonarios.

Sin embargo, más allá de su gran actuación, la atención se centró en su futuro con el club, ya que su contrato vence a finales de 2025 y su renovación aún está en el aire.

La respuesta de Castro sobre su renovación con Millonarios

En la zona mixta tras el partido, los periodistas no tardaron en preguntarle a Castro sobre su situación contractual. Ante los rumores que han comenzado a circular sobre su futuro, el delantero no dudó en aclarar su posición.

"¿Quién dijo que yo no quería renovar? Yo nunca he salido a decir, el club tampoco ha salido a decir… A veces especulan y ponen palabras en la boca de uno. Quieren formar conflictos donde no los hay", respondió con firmeza, dejando claro que su deseo es continuar en Millonarios.

Castro expresó que se siente cómodo en el club y que no ha manifestado, en ningún momento, su intención de abandonar la institución. "Yo en este momento estoy contento en Millonarios y quiero seguir trabajando en Millonarios", afirmó.

El futuro incierto de Castro en Millonarios

Pese a la tranquilidad que mostró el delantero, la realidad es que su contrato finaliza a finales de 2025. Esto significa que, a partir de junio de este año, Castro podría comenzar a negociar como agente libre con otros clubes, lo que ha generado preocupación entre los seguidores de Millonarios, quienes temen perder a uno de sus principales jugadores.

Aunque aún no hay claridad sobre su renovación, la situación de Castro sigue siendo uno de los temas más comentados entre los hinchas, que esperan una resolución favorable para el equipo y el delantero.