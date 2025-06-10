Leyenda del Liverpool elogia a Daniel Muñoz y lo corona como el mejor lateral de Inglaterra

Daniel Muñoz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El lateral del Crystal Palace ha brillado con goles, asistencias y una presencia constante en el ataque. En apenas una semana, anotó en la Conference League ante el Dinamo Kiev y marcó un golazo frente al Everton, confirmando su peso ofensivo en el esquema de Oliver Glasner.

El futbolista antioqueño no solo se ha consolidado como titular indiscutido, sino también como líder y figura en el vestuario de 'Las Águilas'. Su rol como lateral-volante por la derecha le ha permitido desplegar todo su talento, combinando fortaleza defensiva con una destacada capacidad para generar peligro en el área rival.

La leyenda del Liverpool que elogió a Muñoz

El reconocimiento más destacado llegó desde una voz autorizada en Inglaterra: Jamie Carragher, ídolo del Liverpool y actual comentarista en Sky Sports. Durante el análisis del encuentro entre Everton y Crystal Palace, Carragher no dudó en afirmar:

Daniel Muñoz es el mejor lateral derecho de la Premier League en este momento.

El exfutbolista resaltó la inteligencia táctica y los movimientos ofensivos del colombiano, señalando que pocos equipos en la liga inglesa utilizan carrileros con tanta influencia ofensiva como los del Crystal Palace. Para Carragher, el sistema del club londinense potencia el estilo de Muñoz, quien aprovecha cada espacio para proyectarse y definir con calidad.

Rendimiento, cifras y evolución en Inglaterra

Los números respaldan el elogio. En la presente temporada, Daniel Muñoz acumula más de 1.000 minutos disputados, y a lo largo del 2025 son seis goles y seis asistencias, convirtiéndose en el defensa con más participación ofensiva de la Premier League.

Además, ya suma dos títulos con el Crystal Palace: una FA Cup y una Supercopa de Inglaterra, logros que lo posicionan como uno de los jugadores más exitosos del club en la última década.