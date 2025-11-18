Los abonos más caros de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: así quedaron los precios por equipo

A partir de este martes 18 de noviembre, Fortaleza y Deportes Tolima abrirán la fase de cuadrangulares en el Metropolitano de Techo desde las 6:30 p.m., en el inicio del grupo B.

Un día después seguirán los juegos entre Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe y Junior vs. Independiente Medellín, también en horario nocturno.

Mientras las emociones crecen, un tema llamó la atención de los aficionados como lo es el precio de los abonos. Algunos equipos solo dieron uno o dos días para adquirirlos, lo que generó sorpresa y hasta incomodidad entre los hinchas.

Los abonos más caros del grupo A: Nacional lidera la lista

En el grupo A, integrado por Medellín, Nacional, Junior y América, el abono más costoso lo ofrece Atlético Nacional.

Para abonados nuevos, la exclusiva localidad VVIP alcanza los $593.000, una zona premium que solo ofrecen Nacional y el DIM.

En contraste, Junior de Barranquilla tiene la opción más económica del grupo, donde los abonados antiguos en tribuna sur pagarán solo $60.000 por los tres partidos”, una cifra notablemente baja para un club grande.

América de Cali fijó precios entre $84.000 y $240.000, lo que sorprendió a sus hinchas, ya que durante buena parte del torneo solo habilitó una tribuna del Pascual Guerrero.

Por su parte, Independiente Medellín no vendió abonos y optó por boletería suelta desde $75.900 hasta $544.900 en VVIP.

Grupo B: Bucaramanga encabeza y Tolima ofrece las opciones más baratas

En el grupo B, el abono más costoso es el de Atlético Bucaramanga, que fijó en $510.000 la tribuna occidental alta para abonados nuevos, mientras que abonados antiguos en tribuna sur pagarán $138.000.

Santa Fe, actual campeón, estableció precios entre $148.000 y $461.000, mientras mantiene su objetivo de buscar un nuevo título.

El Deportes Tolima es el club con los valores más bajos del cuadrangular, con abonos desde $79.800 hasta $349.350, dependiendo de la tribuna y la antigüedad del hincha.

Finalmente, Fortaleza no habilitó abonos y solo vende boletería suelta, al igual que el DIM.