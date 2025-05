CONFIRMADO: Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de Liga BetPlay I-2025

Este domingo 25 de mayo quedaron definidos los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2025.

Aunque la mayoría de cupos ya estaban asegurados, el cierre de la fecha mantuvo la expectativa por el último clasificado, que finalmente fue Once Caldas, dejando sin opciones a Deportivo Pasto.

Los equipos que terminaron en los dos primeros lugares de la tabla, América de Cali y Millonarios, obtuvieron la ventaja deportiva del punto invisible, el cual se aplica como ítem de desempate en caso de igualdad en puntos al finalizar el grupo.

Además de ello, ambos cerrarán sus respectivos cuadrangulares como locales, un factor clave en la fase final.

Así quedaron conformados los cuadrangulares semifinales

Después del sorteo realizado por la DIMAYOR, así se distribuirán los equipos:

Grupo A:

América de Cali

Deportes Tolima

Junior de Barranquilla

Independiente Medellín

Grupo B:

Millonarios

Atlético Nacional

Once Caldas

Independiente Santa Fe

Partidazos en la fecha 1 de cuadrangulares

La primera fecha de los cuadrangulares promete emociones desde el arranque. El clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios se roba todas las miradas del grupo B, mientras que América tendrá una dura visita a Medellín.

Primera fecha – Grupo A:

- Junior vs. Deportes Tolima (Estadio Metropolitano)

Medellín vs. América de Cali (Estadio Atanasio Girardot)

Primera fecha – Grupo B:

- Atlético Nacional vs. Once Caldas (Estadio Atanasio Girardot)

- Santa Fe vs. Millonarios (Estadio El Campín)

En las próximas horas, Dimayor dará a conocer horario y día de la primera jornada, pues todo indica que el grupo A será el sábado 31 de mayo y el B el domingo 1 de junio.