CANAL RCN
Deportes

La imagen que le dio la vuelta al mundo: Estudiantes protestó por título de Rosario

Los jugadores de Estudiantes de la Plata le dieron la espalda a Rosario luego de que se lo coronará campeón a última hora.

Estudiantes
Foto: @EdelpOficial

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
07:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Estudiantes de La Plata se impuso 1-0 en su visita a Rosario Central, designado Campeón de Liga por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el jueves, en una decisión que ha causado controversia en el país debido a que no estaba contemplada en el reglamento.

La AFA, además, invitó a los visitantes a recibir con un pasillo de honor a los ganadores de un trofeo que se otorgará anualmente a partir de ahora al club que más puntos sume a lo largo del año.

Polémica en Argentina: Rosario Central salió campeón de la Liga sin que nadie supiera
RELACIONADO

Polémica en Argentina: Rosario Central salió campeón de la Liga sin que nadie supiera

Pero el cuadro de La Plata, que parece ser el principal opositor a la gestión del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, mostró su inconformismo antes de que la bola empezara a rodar.

Sus futbolistas formaron el pasillo, pero se giraron y dieron la espalda cuando sus adversarios entraron al campo.

"Es cosa de ellos. El pasillo lo hicieron igual. Nosotros entramos como debíamos entrar, es algo que queda ahí", dijo la estrella de Central, Ángel Di María, al término del juego.

Además del desaire, el Pincha se encargó de dejar sin opciones de título al Canalla, que llegaba a esta instancia como firme candidato a la corona.

Di María defienda a Central

Un gran derechazo cruzado del colombiano Edwuin Cetré (30') dio el pase a la ronda de los ocho mejores a Estudiantes, que el domingo buscará el pase a la semifinal en la casa de Central Córdoba, verdugo el sábado de San Lorenzo (2-1).

"Sabíamos a quién nos enfrentábamos. Es un rival muy duro, con jugadores de calidad, sabíamos que podían pasar estas cosas", reconoció el Fideo.

En fotos: todos los ángulos del polémico gol de Junior frente a América de Cali
RELACIONADO

En fotos: todos los ángulos del polémico gol de Junior frente a América de Cali

El campeón del mundo argentino defendió a su club de las críticas tras haber sido proclamado Campeón de Liga.

"Nosotros no buscamos eso (el título). Lo aprobaron todos (los dirigentes), ninguno dijo nada. Nosotros nos sentimos campeones, fuimos el mejor equipo del año", afirmó.

Los octavos se completarán entre lunes y miércoles, con los duelos destacados entre Racing-River Plate y Lanús-Tigre, en el que será el regreso del Granate tras conquistar la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro de Brasil el sábado en Asunción.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

Piden sanción para jugador de América de Cali por gesto al árbitro tras polémica vs. Junior

América de Cali

En fotos: todos los ángulos del polémico gol de Junior frente a América de Cali

Liga BetPlay

América y Junior empataron 1-1 en un duelo marcado por polémicas en el Pascual Guerrero

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

¡Shock en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Esta fue la participante que quedó eliminada antes de la gran final

Los chefs, después de una deliberación en la que tuvieron en cuenta todos los detalles, revelaron las cuatro finalistas de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Reforma Laboral

Los cuatro permisos remunerados que puede solicitar en el trabajo con la reforma laboral

Moverse en bicicleta podría ganarle un permiso remunerado, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo.

Alemania

Subasta que pretendía vender cartas de prisioneros en campos de concentración fue cancelada

Bogotá

Concurrido carril de la Autopista Norte de Bogotá estará cerrado por un mes: ¿Cuál es?

Cuidado personal

¿Qué es la fascitis plantar y cuáles son las causas por las que se desarrolla?