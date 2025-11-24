La imagen que le dio la vuelta al mundo: Estudiantes protestó por título de Rosario

Estudiantes de La Plata se impuso 1-0 en su visita a Rosario Central, designado Campeón de Liga por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el jueves, en una decisión que ha causado controversia en el país debido a que no estaba contemplada en el reglamento.

La AFA, además, invitó a los visitantes a recibir con un pasillo de honor a los ganadores de un trofeo que se otorgará anualmente a partir de ahora al club que más puntos sume a lo largo del año.

Pero el cuadro de La Plata, que parece ser el principal opositor a la gestión del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, mostró su inconformismo antes de que la bola empezara a rodar.

Sus futbolistas formaron el pasillo, pero se giraron y dieron la espalda cuando sus adversarios entraron al campo.

"Es cosa de ellos. El pasillo lo hicieron igual. Nosotros entramos como debíamos entrar, es algo que queda ahí", dijo la estrella de Central, Ángel Di María, al término del juego.

Además del desaire, el Pincha se encargó de dejar sin opciones de título al Canalla, que llegaba a esta instancia como firme candidato a la corona.

Di María defienda a Central

Un gran derechazo cruzado del colombiano Edwuin Cetré (30') dio el pase a la ronda de los ocho mejores a Estudiantes, que el domingo buscará el pase a la semifinal en la casa de Central Córdoba, verdugo el sábado de San Lorenzo (2-1).

"Sabíamos a quién nos enfrentábamos. Es un rival muy duro, con jugadores de calidad, sabíamos que podían pasar estas cosas", reconoció el Fideo.

El campeón del mundo argentino defendió a su club de las críticas tras haber sido proclamado Campeón de Liga.

"Nosotros no buscamos eso (el título). Lo aprobaron todos (los dirigentes), ninguno dijo nada. Nosotros nos sentimos campeones, fuimos el mejor equipo del año", afirmó.

Los octavos se completarán entre lunes y miércoles, con los duelos destacados entre Racing-River Plate y Lanús-Tigre, en el que será el regreso del Granate tras conquistar la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro de Brasil el sábado en Asunción.