Lionel Messi tampoco se quedó callado sobre la Copa América tras la crítica de James Rodríguez: ¿qué dijo?

La Selección Colombia puso a soñar a todo el país en la última Copa América, pero no pudo superar a Argentina en la final y perdió en el tiempo extra con un gol de Lautaro Martínez.

De esa manera, por lo cerca que se estuvo del título, Edu Aguirre, el periodista español, le habló del tema a James Rodríguez en la última entrevista que el '10' le concedió y el capitán aseguró que se hizo un gran trabajo y que no pudieron consagrarse por las decisiones que tomó el árbitro en el partido definitivo.

"Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular, pero obviamente que queríamos el título y esa era la puntada final. Estuvimos cerca, pero por cosas externas no hemos podido quedar campeones", aseguró James Rodríguez en el diálogo con Edu Aguirre.

"El árbitro yo creo que influyó mucho. No nos ha pitado penales, creo que uno o dos, pero por lo menos para mí uno muy claro. Sin embargo, eso no son excusas", sentenció también el capitán de la Selección Colombia.

Por lo tanto, esas declaraciones se volvieron virales y, en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas, jugadores como Rodrigo De Paul reaccionaron diciendo que era injusto que quisieran restarles méritos después de los títulos que habían conseguido.

Además, Lionel Messi, el astro argentino, le concedió este fin de semana una entrevista a Simplemente Fútbol, que ahora se emite por Youtube, y también habló de la Copa América.

¿Le respondió el '10' a James Rodríguez? Descubra exactamente lo que dijo acerca de la Copa América.

Esto fue lo que declaró Lionel Messi sobre la Copa América tras las palabras de James Rodríguez

Al recordar la última Copa América, Lionel Messi enfatizó que lo que ha logrado su Selección ha sido soñado y, que, por lo tanto, está orgulloso de pertenecer a ese grupo y que realmente la pasa bien cada vez que se juntan.

En esta ocasión, el '10' del Inter Miami no quiso referirse ni al arbitraje ni a los factores externos que mencionó James David Rodríguez, sino que se centró en que para él fue una Copa América bastante difícil.

La razón que explicó fue que estuvo con problemas físicos durante los primeros partidos y que, justo cuando mejor se estaba sintiendo, que fue en la final, se torció el pie de manera inesperada y no pudo continuar.

"Arranqué mal contra Chile, contra Ecuador no estuve al cien por ciento y con Colombia me sentía bien, pero me terminó para la torcedura", puntualizó el '10' de Argentina.

¿Cuándo volverán a jugar la Selección Colombia y la Selección Argentina?

La 'tricolor' y la 'albiceleste' están cerca de volver a cruzarse debido a que jugarán en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

RELACIONADO Desde Argentina le respondieron a James Rodríguez por sus polémicas declaraciones

El partido será en territorio argentino y corresponderá a la fecha 16. Además, aunque no se ha definido la programación, se sabe que se jugaría en la semana del 9 de junio.