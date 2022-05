Liverpool le llevó competencia directa a Luis Díaz: confirmó su primer refuerzo

Luego de finalizar la temporada 2021/2022 en la Premier League, el Liverpool no apaga motores y ya piensa en lo que será la próxima temporada, por tal motivo, durante las últimas horas confirmó su primer fichaje en el mercado de verano, siendo este, una nueva competencia para Luis Díaz y sus deseos de estar en el once titular del equipo.

Desde la llegada del colombiano al Liverpool, el equipo inglés ha tomado protagonismo en el frente de ataque, pero todo parece indicar que Klopp, no está contento con lo que tiene y por tal motivo, contrató a una de las ‘joyas’ del fútbol mundial y que puede ser el verdugo de Luis Díaz en la próxima temporada.

Por medio de sus redes sociales, Liverpool confirmó el fichaje del delantero portugués del Fulham, Fabio Carvalho, dando un golpe sobre la mesa a sus rivales y confirmando que ya piensa en lo que será la temporada 2022/2023, donde el equipo de Liverpool, buscará nuevamente pelear todos los frentes que disputen.

Carvalho jugó un papel clave en el ascenso del Fulham FC a la Premier, marcando 11 goles y dando 8 asistencias en 36 partidos, haciendo que el equipo inglés regrese a la elite del fútbol de Inglaterra, además de despertar el interés de varios clubes de ‘elite’ del viejo continente.

El delantero nacido en Portugal vestirá la camiseta del Liverpool por las próximas cinco temporadas y su transferencia se cerró en alrededor de 5 millones de libras (5,9 millones de euros, 6,2 millones de dólares).

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.



The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌