¿Álvaro Montero atajaría en una posible tanda de penales? Lorenzo respondió

¿Álvaro Montero entraría si Colombia define por penales ante Ghana? Esa fue una de las preguntas que recibió Néstor Lorenzo antes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El técnico de la 'Tricolor' fue claro y despejó las dudas sobre quién defendería el arco en una eventual tanda.

¿Álvaro Montero tapará si Colombia llega a los penales?

La Selección Colombia afronta uno de sus partidos más importantes del Mundial 2026 cuando enfrente a Ghana en los dieciseisavos de final.

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Aunque la 'Tricolor' parte como favorita tras liderar el Grupo K, el cuerpo técnico no desconoce que un duelo de eliminación directa puede extenderse hasta el tiempo extra o incluso definirse desde el punto penal.

Precisamente por ese escenario, en la rueda de prensa previa al compromiso, Néstor Lorenzo fue consultado sobre una posibilidad que ha generado debate entre los aficionados: sustituir a Camilo Vargas por Álvaro Montero exclusivamente para una tanda de penales.

El entrenador argentino no dejó espacio para especulaciones y confirmó cuál sería su decisión.

¿Qué respondió Néstor Lorenzo sobre los penales?

Lorenzo destacó las condiciones de ambos guardametas, pero dejó claro que no contempla realizar un cambio únicamente pensando en esa instancia.

Creo que tenemos dos arqueros que son muy buenos en esa instancia. Vargas tiene un buen récord de atajar penales y creo que no vería el ingreso de Álvaro Montero necesario, afirmó el seleccionador.

Con esa declaración, el técnico ratificó su confianza en Camilo Vargas, quien ha sido el arquero titular durante gran parte del proceso rumbo al Mundial y uno de los jugadores con mayor continuidad bajo su dirección.

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La respuesta también confirma que la Selección Colombia no tiene previsto repetir estrategias utilizadas por otras selecciones, que han realizado cambios de arquero antes de las tandas de penales buscando especialistas en esa faceta.

¿Cómo llega Colombia al partido contra Ghana?

Los 'cafeteros' clasificaron como primera de su grupo tras una destacada fase inicial y ahora enfrentará a una Ghana dirigida por Carlos Queiroz, extécnico de Colombia.

El conjunto africano avanzó como uno de los mejores terceros después de vencer a Panamá, empatar con Inglaterra y caer frente a Croacia, resultados que le permitieron mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

Para Lorenzo, el favoritismo no garantiza nada en una instancia de eliminación directa, donde cualquier error puede definir la clasificación.

Colombia buscará sellar su paso a los octavos de final apoyada en la experiencia de referentes como James Rodríguez y Luis Díaz, mientras Camilo Vargas seguirá siendo el hombre de confianza bajo los tres palos, incluso si el boleto debe decidirse desde los doce pasos.