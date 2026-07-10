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Oktoberfest 2026: así le fue a 'Lucho' Díaz con el tradicional 'golpe de barril'

El atacante colombiano hizo parte de la tradicional celebración alemana junto a la plantilla y otras leyendas del Bayern Múnich.

Así le fue a Lucho Díaz en el Oltober fest 2026
Foto: Bayern Múnich

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
09:13 p. m.
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El plantel del Bayern Múnich se alejó por un momento de las canchas para hacer parte del tradicional festejo alemán 'Oktoberfest' donde miles de personas se reúnen en carpas para beber cervezas, disfrutar de música tradicional, comida típica y desfiles.

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Los jugadores del club alemán se vistieron con trajes tradicionales 'bávaros' para hacer parte de la celebración; como parte del evento, organizado por una marca de cerveza que es patrocinadora del club, también se reunieron leyendas del club para compartir de las actividades tradicionales junto a la plantilla actual de jugadores.

Así le fue a 'Lucho' Díaz con el tradicional 'golpe de barril'

Uno de los videos publicados por el club 'bávaro' muestra a varios jugadores del plantel haciendo el tradicional 'golpe de barril', que consiste en insertar un grifo en un barril de madera con ayuda de un pesado mazo o martillo; el objetivo es lograr clavar el grifo con el menor número de golpes posible.

El colombiano Luis Díaz hizo parte de la actividad y no se quedó atrás, logrando insertar el grifo después de casi 5 golpes mientras el portero alemán Manuel Neuer esperaba impaciente para llenar su vaso de cerveza; otro de los referentes y goleador del club, Harry Kane, demostró su destreza y logró realizar la acción con éxito, necesitando solo 3 golpes para empezar a disfrutar de la bebida.

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Próximo partido de Bayern Múnich

El Bayern Múnich de 'Lucho', que marcha segundo en la tabla de posiciones de la Bundesliga con 10 puntos conseguidos en cuatro partidos jugados, se prepara para su próximo compromiso después del parón por la fecha FIFA y visitará al Augsburgo el próximo 10 de octubre a las 8:30 de la mañana, hora de Colombia.

El delantero de la Selección Colombia no hizo parte de los amistosos que la 'tricolor' jugó en Estados Unidos y se espera que retome su faceta goleadora, ya que en la actual temporada solo ha logrado anotar un gol sumando Bundesliga y Champions League.

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