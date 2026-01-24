Luis Díaz, entre lo más cuestionados del Bayern en su primera derrota de la temporada

El Bayern de Múnich dejó de ser imbatible en la Bundesliga. Este sábado, en el Allianz Arena, el gigante bávaro sufrió su primera derrota de la temporada al caer 2-1 frente al Augsburgo, en un intenso derbi correspondiente a la jornada 19 del campeonato alemán. El resultado sacudió el panorama de la liga y puso fin al sueño de un Bayern invicto, algo que parecía encaminado tras una primera vuelta casi perfecta.

El revés dejó al equipo muniqués con 50 puntos en la tabla y fue rápidamente aprovechado por el Borussia Dortmund, que venció con autoridad 3-0 al Unión Berlín como visitante y recortó la distancia en la lucha por el título. La diferencia entre ambos pasó de 11 a 8 puntos, devolviéndole emoción a una Bundesliga que comenzaba a tornarse predecible.

Un partido que parecía controlado y terminó en sorpresa

Todo indicaba que sería una jornada tranquila para el Bayern cuando el defensor japonés Hiroki Ito abrió el marcador al minuto 23, tras elevarse en el área y conectar de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Michael Olise. El dominio local fue evidente durante buena parte del primer tiempo, con varias aproximaciones claras que no lograron traducirse en un marcador más amplio.

Luis Díaz tuvo una ocasión clara avanzada la primera mitad, pero la falta de efectividad, al igual que en el caso de Harry Kane, mantuvo con vida al Augsburgo. Esa falta de contundencia terminó pasando factura. En la segunda mitad, el conjunto visitante adelantó líneas, presionó con mayor intensidad y encontró premio a su ambición.

El empate llegó al minuto 75 por intermedio del brasileño Arthur Chaves, y apenas seis minutos después, el francés Han-Noah Massengo silenció el Allianz Arena con el tanto de la remontada. En el tiempo añadido, el Bayern estuvo a centímetros de rescatar un punto, pero un potente disparo de Olise se estrelló en el larguero.

Evaluaciones discretas y autocrítica en el Bayern

El encuentro dejó sensaciones amargas en el frente ofensivo del Bayern. Luis Díaz recibió una calificación de 6.7 según Sofascore, ubicándose entre los jugadores con rendimiento más bajo del equipo, mientras que Harry Kane obtuvo un 6.4, reflejo de una tarde poco efectiva para ambos atacantes.

Tras el partido, el delantero inglés fue autocrítico y reconoció el mérito del rival. “En la segunda parte es como si nos hubiera faltado energía. No jugamos con fluidez y ellos presionaron más. Siendo sincero, han merecido ganar por esa segunda parte”, afirmó Kane.

Pese a la derrota, la amplia ventaja conseguida por el Bayern en la primera vuelta mantiene al club como claro favorito al título. Sin embargo, este tropiezo descarta cualquier posibilidad de cerrar la temporada liguera sin derrotas, una hazaña que en Alemania solo logró el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la campaña 2023-2024.

El golpe llega justo antes del cierre de la fase de liguilla de la Champions League, donde el Bayern visitará Eindhoven para enfrentar al PSV, aunque con la tranquilidad de tener asegurado su lugar en los octavos de final. La derrota, más que una alarma, sirve como advertencia: incluso el Bayern, por momentos, puede dejar de ser imparable.