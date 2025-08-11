Bayern Múnich tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO con Luis Díaz justo antes del partido vs. Unión Berlín: ya es OFICIAL

El Bayern Múnich, que es el líder de la Bundesliga con puntaje perfecto, tiene un nuevo reto este 8 de noviembre de 2025.

Su rival será el Unión Berlín, en condición de visitante, en el partido válido por la décima jornada.

En su última salida en la Bundesliga, el Unión Berlín empató 0-0 en su estadio vs. Friburgo. Por lo tanto, tiene la necesidad de conseguir los tres puntos.

Sin embargo, el Bayern Múnich tiene el objetivo de seguir conservando su distancia con el Borussia Dortmund y también deberá salir con ímpetu a buscar la victoria.

En medio de ese panorama, Vincent Kompany tomó decisiones contundentes justo antes del crucial partido vs. Unión Berlín y una de ellas impactó a Luis Díaz, que brilló a mitad de semana en Champions League, pero también vio la tarjeta roja.

¿Qué fue exactamente lo que le notificó Kompany, el director técnico al Bayern Múnich, a Luis Díaz? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Luis Díaz será titular en el partido entre el Bayern Múnich vs. Unión Berlín, por la Bundesliga

A pesar de su expulsión vs. PSG, Vincent Kompany respaldó a Luis Díaz y lo volvió a elegir como uno de sus hombres de confianza.

Es así como el extremo de la Selección Colombia estará vs. el Unión Berlín desde el pitazo inicial y tendrá la misión de desequilibrar a la defensa rival con su velocidad y habilidad para encarar y asociarse con sus otros compañeros del frente de ataque.

La titular completa del Bayern Múnich para encarar la fecha 10 vs. Unión Berlín es la siguiente:

¿Cuáles son los rivales a los que Luis Díaz les ha marcado gol en la Bundesliga?

Hasta el momento, Luis Díaz ha marcado cinco goles en la Bundesliga y realizado cuatro asistencias.

Los equipos ante los que ha celebrado son: