Luis Díaz escogió un mítico número en Liverpool: gran gesto con quienes habían comprado su camiseta vieja

Después de haber logrado una histórica victoria contra Alemania con la Selección Colombia, Luis Díaz tiene la mente puesta en la próxima temporada con el Liverpool. Tras la salida de referentes como James Milner y Roberto Firmino, el extremo guajiro tendrá más responsabilidades en el equipo que dirige Jürgen Klopp. Para terminar de embarcarse en este nuevo reto, el exjugador del Junior de Barranquilla cambió de número y eligió una mítica dorsal en los 'reds'.

Cuando llegó proveniente del Porto, el colombiano eligió la camiseta número '23'. Pues bien, tras la salida de Milner rumbo al Brighton & Hove Albion, Díaz usará el '7' que portaba con los 'dragones'. El equipo informó un gesto ejemplar que realizará el de Barrancas con quienes compraron la remera de esta temporada con su viejo número.

"Los aficionados que ya compraron la réplica de la camiseta local de 2023-24 impresa con el nombre 'Luis Díaz' y el número '23' serán reembolsados ​​personalmente por el atacante con un intercambio por una camiseta 'Luis Díaz 7'", informaron en la página oficial del Liverpool.

Además, señalaron que las camisetas que serán devueltas serán "donadas a la Fundación LFC".

A new number for @LuisFDiaz19 🤩



He will personally reimburse supporters who have already purchased a Luis Diaz 23 shirt with a like-for-like exchange ⤵️