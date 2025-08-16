Luis Díaz se sumó al grupo de colombianos campeones de la Supercopa de Alemania

Luis Díaz tuvo un debut soñado en el fútbol alemán. Este sábado 16 de agosto, el delantero guajiro marcó su primer gol con la camiseta del Bayern Múnich y ayudó a su equipo a conquistar la Supercopa de Alemania tras vencer 2-1 al Stuttgart. Con esta victoria, el colombiano no solo celebró su primera anotación y primer título en tierras bávaras, sino que también se sumó a un selecto grupo de compatriotas que han levantado este trofeo.

El atacante apareció al minuto 77 para marcar el 2-0 parcial con un impecable cabezazo tras un centro desde el costado. Aunque el Stuttgart descontó en los minutos finales, el conjunto muniqués mantuvo la ventaja y selló su primer título de la temporada. Díaz, pieza clave en el triunfo, fue ovacionado por sus compañeros y la afición.

Un selecto club de “supercampeones”

Con esta consagración, Luis Díaz se une a tres nombres que ya dejaron huella en la Supercopa de Alemania: Adrián Ramos, quien lo hizo con el Borussia Dortmund; James Rodríguez, quien alzó el trofeo vistiendo la camiseta del propio Bayern Múnich; y Gustavo Puerta, reciente campeón con el Bayer Leverkusen.

Esta lista evidencia la creciente presencia y protagonismo de jugadores colombianos en la Bundesliga, una liga que históricamente ha recibido con buenos ojos el talento cafetero. Díaz ahora escribe su propio capítulo, convirtiéndose en referente inmediato del club bávaro y reforzando la tradición colombiana de éxitos en Alemania.

Gol, título y un comienzo prometedor

Más allá del simbolismo de entrar en este exclusivo grupo, el cabezazo de Díaz representa mucho más que un gol: es la confirmación de que llegó al Bayern para ser protagonista desde el primer día. Levantar la Supercopa apenas semanas después de su llegada es una señal alentadora para el colombiano, que afronta una temporada llena de retos y expectativas.

Con este logro, Luis Díaz se consolida como uno de los nombres a seguir en Europa y como un embajador del fútbol colombiano que sigue sumando páginas doradas en Alemania.