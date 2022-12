'Lucho' Díaz se estrenó como cantante y sorprendió

Luis Díaz tiene todo listo para su regreso a las canchas con Liverpool y lo hará durante la pretemporada que el club inglés realizará en Dubái y que además, la vuelta del futbolista colombiano es un alivio para su entrenador alemán Jürgen Klopp, quien debe enderezar el camino de su equipo en la segunda mitad de la temporada.

Sin embargo, previo a la vuelta del futbolista colombiano a las canchas, Luis Díaz es un amante de la música y por esa razón, se animó a cantar junto al barranquillero Dekko.

En un video que se dio a conocer en las redes sociales de una de las historias del músico barranquillero, se observa a Luis Díaz junto a Dekko frente a un micrófono en un estudio de grabación.

En la historia que dura un poco más de diez segundos, se escucha la voz de Luis Díaz cantando la siguiente parte:

Vamo’ al sol, quémate, vamo´ al mall, cómprate lo que quieras, mi cartera está rellena”, y sigue “ven a mí, desnúdate… quítate lo que te compré

@LuisFDiaz19 🇨🇴 se lanza como cantante y no lo hace nada mal pic.twitter.com/ERiIAVXLDN — Sergio A. Calderón C. (@SergioCalC) December 3, 2022

Luis Díaz y su amor por la música

¿Qué tal lo hace? ¿Bien o mal? Lo cierto es que el futbolista colombiano nunca ha ocultado su amor por la música y su deseo por cantar, y así lo dejó claro en una entrevista con la revista Soho.

“Quiero aprender. Canto por joder, en la casa, donde he tratado de armar un estudio. La música me apasiona, especialmente el reguetón. No soy de los Díaz que tocan vallenato”.

Además, Luis Díaz aseguró tener ‘todos los juguetes’ para iniciar también una carrera como cantante.

“Tengo un computador, compré la mesita, los parlantes, la cosa para grabar, ¿ves? Un cantante top me creo yo, je, je. He estado tratando de aprender cómo usar todo eso de manera correcta, porque no es fácil, por eso cada artista tiene su productor”.