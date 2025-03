Colombia tendrá esta dura ausencia en el próximo partido de las Eliminatorias Sudamericanas por amarillas

La Selección Colombia sigue en crisis de resultados y desde ya se conoció que no podrá contar con una de sus grandes figuras en el próximo partido de Eliminatorias Sudamericanas, que será vs. Perú en Barranquilla.

Pues, acumuló su segunda tarjeta amarilla y, por lo tanto, no estará habilitado para disputar la fecha 15, en la que la 'tricolor' buscará reencontrarse con la victoria después de cuatro partidos.

¿Quién será la baja de la Selección Colombia vs. Perú en las Eliminatorias Sudamericanas?

Luis Fernando Díaz, que anotó el único gol de la Selección Colombia vs. Brasil y, además, también abrió el marcador vs. Paraguay, tendrá que ir a la tribuna vs. Perú en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Por lo tanto, la Selección Colombia enfrentará una de las bajas más sensibles debido a que el guajiro es el hombre gol de los dirigidos por Néstor Lorenzo y, tras esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, quedó en la primera posición de la tabla de goleadores junto a Lionel Messi.

Y es que, al igual que el astro argentino, con las anotaciones vs. Brasil y Paraguay, Luis Díaz llegó a seis goles en el camino hacia el Mundial del 2026.

¿Cuándo podrá volver a jugar Luis Díaz con la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas?

En caso de que Luis Díaz sea convocado para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, podrá jugar vs. Argentina en condición de visitante.

Esos partidos están pactados para junio de 2025, pero todavía no se ha definido el horario en el que se llevarán a cabo.

¿Cómo quedó Colombia en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?

Tras otras dos jornadas sin victorias (una derrota vs. Brasil y un empate contra Paraguay) la Selección Colombia quedó en la sexta posición de las Eliminatorias Sudamericanos con 20 puntos.

En consecuencia, por ahora lo están superando Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, que es la única de este continente que por ahora está clasificada al Mundial del 2026.

Recuerde que usted puede ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en la pantalla del Canal RCN y en la nueva aplicación digital que puede descargar aquí.