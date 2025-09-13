CANAL RCN
Deportes

¡Bayern Múnich tomó decisión de último momento con Luis Díaz a una hora del partido vs. Hamburg!

Luis Díaz, que estuvo con la Selección Colombia en la última doble fecha de las Eliminatorias, ya se unió a los trabajos de su club.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
10:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 13 de septiembre de 2025, Bayern Múnich jugará por la tercera fecha de la Bundesliga vs. Hamburg.

El partido será en el estadio Allianz Arena e iniciará a partir de las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).

La emotiva reacción de Luis Díaz tras recibir un regalo con homenaje a Diogo Jota
RELACIONADO

La emotiva reacción de Luis Díaz tras recibir un regalo con homenaje a Diogo Jota

En el inicio de la Bundesliga, Bayern Múnich ha sumado seis puntos tras ganar sus dos primeros partidos vs. Leipzig y Ausburgo.

Mientras tanto, el Hamburg, que está en zona de eliminatorias de descenso, solo ha conseguido un punto tras empatar vs. el Monchengladbach y perder 0-2 ante St. Pauli.

Tras el fin de las Eliminatorias Sudamericanas, Luis Díaz viajó de inmediato a Alemania y se volvió a poner bajo las órdenes de Vincent Kompany, el director técnico del Bayern Múnich.

Por lo tanto, a falta de una hora para el inicio del encuentro vs. Hamburg, Kompany tomó una decisión de último momento con 'Lucho'. ¿Cuál fue?

Decisión tomada: Luis Díaz será titular vs. Hamburg, en la Bundesliga

Luis Díaz, tras su estadía en la Selección Colombia, fue evaluado por el cuerpo técnico del Bayern Múnich y se determinó que se encuentra en óptimas condiciones.

Por lo tanto, Vincent Kompany lo eligió como inicialista para que ponga en aprietos a los defensas del Hamburg con su velocidad, gambeta y desequilibrio.

Los otros jugadores que acompañarán a Luis Díaz desde el inicio del partido son:

  • Neuer.
  • Upamecano.
  • Tah.
  • Kimmich.
  • Gnabry.
  • Olise.
  • Lamer.
  • Stanisic.
  • Pavlovic.
  • Kane.

Los números de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Desde que Luis Díaz llegó al Bayern Múnich, ha sido uno de los hombres de confianza de Vincent Kompany, jugado de titular y tenido actuaciones destacadas.

Arne Slot recordó con cariño a Luis Díaz y celebró su gran momento con Bayern
RELACIONADO

Arne Slot recordó con cariño a Luis Díaz y celebró su gran momento con Bayern

El futbolista guajiro ha participado en cuatro partidos, disputado 360 minutos y celebrado tres goles (uno por DFL Supercup y dos por Bundesliga).

Además, ha realizado dos asistencias (ambas por Bundesliga vs. Leipzig, en la primera fecha).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vuelta a España

Vuelta a España 2025: ¡Se disputó la etapa reina y se definió, virtualmente, el podio!

James Rodríguez

Tras la clasificación de Colombia al Mundial, el Club León habría tomado inesperada decisión con James

Fútbol internacional

Regresan las ligas europeas: los partidazos de este fin de semana en Colombia y el mundo

Otras Noticias

Transmilenio

Maquina con la que se construye el metro de Bogotá dejó sin techo a un Transmilenio: pasajeros resultaron heridos

El incidente se registró sobre la troncal de la avenida NQS. Los afectados fueron trasladados de emergencia a clínicas cercanas.

Artistas

Conmoción: cantante e influencer fue asesinado al frente de la casa de su abuela

El cantante, según reportaron las autoridades, recibió seis disparos tras una fuerte discusión.

Apple

¿En qué se diferencian el iPhone 17 Pro y el iPhone 16 Pro?

Estados Unidos

Alertan que descertificación de Estados Unidos a Colombia generaría pérdidas millonarias

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura