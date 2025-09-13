¡Bayern Múnich tomó decisión de último momento con Luis Díaz a una hora del partido vs. Hamburg!

Este 13 de septiembre de 2025, Bayern Múnich jugará por la tercera fecha de la Bundesliga vs. Hamburg.

El partido será en el estadio Allianz Arena e iniciará a partir de las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).

RELACIONADO La emotiva reacción de Luis Díaz tras recibir un regalo con homenaje a Diogo Jota

En el inicio de la Bundesliga, Bayern Múnich ha sumado seis puntos tras ganar sus dos primeros partidos vs. Leipzig y Ausburgo.

Mientras tanto, el Hamburg, que está en zona de eliminatorias de descenso, solo ha conseguido un punto tras empatar vs. el Monchengladbach y perder 0-2 ante St. Pauli.

Tras el fin de las Eliminatorias Sudamericanas, Luis Díaz viajó de inmediato a Alemania y se volvió a poner bajo las órdenes de Vincent Kompany, el director técnico del Bayern Múnich.

Por lo tanto, a falta de una hora para el inicio del encuentro vs. Hamburg, Kompany tomó una decisión de último momento con 'Lucho'. ¿Cuál fue?

Decisión tomada: Luis Díaz será titular vs. Hamburg, en la Bundesliga

Luis Díaz, tras su estadía en la Selección Colombia, fue evaluado por el cuerpo técnico del Bayern Múnich y se determinó que se encuentra en óptimas condiciones.

Por lo tanto, Vincent Kompany lo eligió como inicialista para que ponga en aprietos a los defensas del Hamburg con su velocidad, gambeta y desequilibrio.

Los otros jugadores que acompañarán a Luis Díaz desde el inicio del partido son:

Neuer.

Upamecano.

Tah.

Kimmich.

Gnabry.

Olise.

Lamer.

Stanisic.

Pavlovic.

Kane.

Los números de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Desde que Luis Díaz llegó al Bayern Múnich, ha sido uno de los hombres de confianza de Vincent Kompany, jugado de titular y tenido actuaciones destacadas.

RELACIONADO Arne Slot recordó con cariño a Luis Díaz y celebró su gran momento con Bayern

El futbolista guajiro ha participado en cuatro partidos, disputado 360 minutos y celebrado tres goles (uno por DFL Supercup y dos por Bundesliga).

Además, ha realizado dos asistencias (ambas por Bundesliga vs. Leipzig, en la primera fecha).