Vincent Kompany rendido a los pies de Luis Díaz: así reaccionó tras su golazo vs. Unión Berlín

El sábado 8 de noviembre, el Bayern Múnich de Luis Díaz enfrentó al Unión Berlín y empató 2-2.

Los dirigidos por Vincent Kompany comenzaron perdiendo al minuto 27, con un gol de Danilho Doekhi, pero Luis Díaz, con una jugada individual magistral, empató el partido al minuto 38.

El extremo guajiro se juntó con Stanisic y el lateral le devolvió un pase muy largo. Sin embargo, el colombiano se barrió para impedir que el balón saliera, dejó en el camino al defensa que llegó a presionarlo con una gambeta excelsa y, sin tener ángulo de remate, envió el balón al fondo de la red.

Tras ese golazo, Stanisic quedó totalmente impresionado e, incluso, Harry Kane también hizo gestos con los que demostró que le pareció una locura lo hecho por Luis Díaz.

Además, Vincent Kompany, el director técnico del Bayern Múnich, también elogió al extremo de la Selección Colombia en la rueda de prensa. ¿Qué dijo?

Esta fue la reacción de Vincent Kompany tras el golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich vs. Unión Berlín

Luego del partido vs. Unión Berlín, Vincent Kompany fue consultado por el momento individual de Luis Díaz en el Bayern Múnich y lo exaltó.

"Necesitábamos ese momento de genialidad de Lucho. La calidad que tenemos en este equipo es la que necesitamos para lograr nuestros objetivos durante la temporada", comenzó diciendo el director técnico belga.

"Tres goles durante la semana, eso estuvo muy bien para él", complementó Vincent Kompany.

Los brillantes números de Luis Díaz con Bayern Múnich

Desde que Luis Díaz llegó al Bayern Múnich, ha sido titular indiscutido y ha marcado notablemente la diferencia.

Hasta el momento, el colombiano ha jugado 17 partidos, ha celebrado 11 goles y ha realizado cinco asistencias en 1.334 minutos.

Los rivales a los que les ha marcado son: