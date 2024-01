Los dejó regados: la tremenda jugada de Luis Díaz para cerrar la goleada de Liverpool

Liverpool tuvo un partido especial este domingo. Avanzó a los octavos de final de la FA Cup, pero el show se lo robó Jürgen Klopp, quien fue ovacionado por todo el público presente en el estadio de Anfield tras haber anunciado el viernes que dejará de ser el entrenador del equipo cuando termine la temporada.

Los 'reds' golearon 5-2 a Norwich justo unos días después de haber avanzado a la final de la Copa de la Liga de Inglaterra tras vencer a Fulham. Por su parte, Luis Díaz no fue titular, pero dejó su sello en los pocos minutos que tuvo.

En vista de que Liverpool enfrentará dos partidos cruciales durante esta semana en su objetivo de mantener el liderato de la Premier League (contra Chelsea y Arsenal), Klopp decidió darle descanso a la mayoría de sus titulares, y por eso, 'Lucho' empezó en el banco de suplentes.

El colombiano ingresó al minuto 79 cuando el partido estaba 4-2, y en ese rato que jugó hizo de las suyas con una muestra enorme de su talento. Como dice un viejo dicho en el fútbol, no hay quinto malo y eso se cumplió a la perfección con el tanto que cerró la goleada del Liverpool.

El neerlandés Ryan Gravenberch fue el autor del gol tras un tremendo remate de Conor Bradley buscando el arco, pero lo que se robó la atención de la jugada, fue la acción individual de crack que hizo Luis Díaz antes de darle el pase a Bradley.

El guajiro recibió el balón en el borde del área desde el carril izquierdo. Dos jugadores del Norwich fueron a presionarlo para robarle la pelota, pero Díaz los dejó regados con una serie de amagues a cada uno, y así, abrió espacio para un cambio de orientación para Bradley, quien sacó una volea de primera que no terminó en el arco, pero que sí encontró la cabeza de Gravenberch para cerrar la goleada 5-2 del Liverpool.

Ryan Gravenberch gets in on the act following a top cross from Conor Bradley 👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/fEltwc4XH8