¡A estrenar! Luis Díaz, protagonista de la nueva camiseta del Liverpool

Inspirado en la actitud de "solidaridad de Scouse", el diseño audaz y sensato refleja la mentalidad de su gente, una mentalidad que hace que Liverpool sea único y el colombiano Luis Díaz es uno de los protagonistas.

Con los precios de las camisetas congelados desde la temporada pasada, la camiseta de local completamente roja presenta detalles intrincados de YNWA en el puño de la manga, lo que representa el vínculo resistente entre los fanáticos y el club.

En el reverso de la camiseta, el emblema 97 encerrado por Eternal Flames se sienta con orgullo en la nuca en memoria de los niños, mujeres y hombres que perdieron la vida en la tragedia de Hillsborough. El cambio de 96 a 97 es en reconocimiento a Andrew Stanley Devine, la persona número 97 que murió ilegalmente como resultado del desastre de Hillsborough.

En el video de presentación de la equipación local, el DT de los Reds, Jürgen Klopp, da rienda suelta a su característico golpe de puño junto al capitán masculino Jordan Henderson, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones, Luis Díaz, Alex Oxlade-Chamberlain e Ibrahima Konate, mientras que LFC Women está representada. por el manager Matt Beard y los jugadores Missy Bo Kearns, Taylor Hinds y Leighanne Robe.

El video también incluye al músico de Scouse Kieo (Boss Nights) y a la boxeadora local Natasha Jonas, con la banda de Liverpool Stone como banda sonora.

“Todos estamos muy orgullosos de usar la camiseta del Liverpool FC y ser parte de la familia Swoosh”, dijo Henderson. “Sabemos exactamente lo que significa esta camiseta para nuestros fanáticos, y estamos ansiosos por salir corriendo con ella en Anfield”.

La equipación Nike está fabricada de forma sostenible, con camisetas de la cancha y réplicas fabricadas con tejido de poliéster 100 % reciclado, que se fabrica a partir de botellas de plástico recicladas.

Las botellas de plástico se recolectan, limpian y funden para producir un hilo de alta calidad para la fabricación, como parte de la iniciativa Move to Zero más amplia de Nike, con la indumentaria de fútbol liderando el camino en sostenibilidad y en línea con la iniciativa The Red Way de LFC.

Luis Díaz y la camiseta del Liverpool con nuevo estilo

El club ha introducido un nuevo estilo de nombre y número de LFC para la parte posterior de la camiseta, que también se inspira en la ciudad, con una versión contemporánea de los letreros de las calles históricas de Liverpool. El producto está impreso con tintas a base de agua como una opción más sostenible y se usará para competiciones de copa y amistosos.

El kit de local estará disponible en tallas para hombre, mujer y junior, y en una versión de partido y estadio. Las camisetas también se pueden personalizar con el nombre y el número de la Premier League o el nombre y el número de la Superliga Femenina. El parche de la Superliga Femenina estará disponible en junio cuando se revele un nuevo diseño.

Al igual que en temporadas anteriores, el club ofrece un 10 por ciento de descuento en el precio de la camiseta de local a todos los miembros oficiales de LFC y poseedores de boletos de temporada. Esto también está disponible para trabajadores clave del Reino Unido a través de Blue Light and Network. Puede encontrar más información sobre la elegibilidad y cómo canjear el descuento aquí.

La colección de estilo de vida y entrenamiento en casa 2022-23 de los Reds se lanzará con el kit el jueves 19 de mayo. El kit de portero local estará disponible más adelante en mayo, con más detalles a continuación.

Con información oficial de Liverpool FC