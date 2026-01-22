CANAL RCN
Deportes

Muriel habló tras la goleada de Santa Fe y asumió la responsabilidad por la caída del Junior en la Superliga

Luis Fernando Muriel rompió el silencio tras la derrota ante Santa Fe y asumió la responsabilidad por la caída del Junior en la Superliga

Declaraciones Luis Muriel
Foto: Nathalia Bucheli-captura pantalla X Colmundo

Noticias RCN

enero 22 de 2026
06:58 a. m.
Independiente Santa Fe firmó una noche redonda en Bogotá y dejó sin respuestas a Junior de Barranquilla. Con un 3-0 inapelable en el estadio El Campín, el equipo capitalino se impuso con autoridad en la final de vuelta de la Superliga 2026 y levantó el primer trofeo oficial del año, apoyado en un funcionamiento sólido y una contundencia que marcó la diferencia desde los primeros minutos.

Santa Fe le sigue tomando ventaja al América: así quedó el palmarés del FPC tras la Superliga
Santa Fe le sigue tomando ventaja al América: así quedó el palmarés del FPC tras la Superliga

El conjunto cardenal tomó el control del partido con presión alta, orden táctico y eficacia frente al arco. Junior, en cambio, nunca logró asentarse en el terreno de juego y pagó caro sus desconcentraciones defensivas. La diferencia en el marcador reflejó lo que ocurrió en la cancha: un equipo convencido de su idea frente a otro que todavía busca cohesión.

Santa Fe impuso jerarquía y sentenció la final ante Junior

Desde el arranque, Santa Fe mostró intensidad y claridad en ataque. La movilidad de sus hombres ofensivos y la precisión en la mitad del campo desarmaron el planteamiento del cuadro ‘rojiblanco’. Cada gol fue un golpe anímico del que Junior no logró recuperarse, pese a los intentos por ajustar líneas en el segundo tiempo.

La defensa santafereña también tuvo una actuación destacada, neutralizando las aproximaciones del rival y cerrando los espacios que suelen aprovechar los atacantes del equipo barranquillero. Así, el 3-0 terminó siendo una consecuencia natural del dominio local durante los 90 minutos.

Luis Fernando Muriel dio la cara tras la derrota del Junior

Al finalizar el compromiso, Luis Fernando Muriel, uno de los referentes del fútbol colombiano y reciente incorporación del Junior, fue quien atendió a los medios en zona mixta.

¡Santa Fe no le dio opción a Junior y se coronó campeón de la Superliga!
¡Santa Fe no le dio opción a Junior y se coronó campeón de la Superliga!

El delantero asumió un tono autocrítico y reconoció que la derrota no se debió a factores externos, sino a fallas propias del equipo.

Hay que corregir y las acciones que hemos perdido han sido por errores nuestros. Son muchos jugadores nuevos y hay poco tiempo para entrenarse, así que eso hace que el trabajo sea difícil

Muriel explicó que el proceso de adaptación ha sido complejo debido a la llegada de varios jugadores nuevos y al poco tiempo de trabajo conjunto. Según el atacante, esa falta de engranaje se ha reflejado en errores repetidos que terminaron costando caro en partidos decisivos.

Llevo cuatro entrenamientos y dos partidos en los que he entrado con resultados adversos. Hay que trabajar. Me pondré a tono lo más rápido posible para estar bien y ayudar al equipo, mencionó Luis Fernando Muriel.

En lo personal, el experimentado futbolista aseguró que continúa en proceso de ponerse a punto desde lo físico. Aunque reconoció que aún no está al cien por ciento, se mostró confiado en que, con más entrenamientos y continuidad, podrá aportar lo que se espera de él en el frente de ataque.

Santa Fe no dejó ni acomodar a Junior y pegó primero: golazo para soñar con la Superliga
Santa Fe no dejó ni acomodar a Junior y pegó primero: golazo para soñar con la Superliga

La derrota deja a Junior con lecciones tempranas en la temporada, mientras que Santa Fe celebra un título que refuerza su proyecto deportivo y lo perfila como uno de los equipos a seguir en el fútbol colombiano este año.

