CANAL RCN
Deportes

¡Está dando la vuelta en todo Colombia y Portugal! Este fue el GOLAZO que hizo Luis Javier Suárez con el Sporting Lisboa

El delantero colombiano abrió el marcador en la victoria 0-3 vs. Tondela, en la Primeira Liga de Portugal.

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
05:37 p. m.
El Sporting Lisboa jugó este domingo 26 de octubre vs. Tondela, en condición de visitante, por la novena fecha de la Primeira Liga de Portugal, y Luis Javier Suárez fue titular.

El delantero de la Selección Colombia estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 73 y fue el que abrió el marcador con un soberbio golazo del que se está hablando en Portugal y en nuestro país.

Posteriormente, Pedro Goncalves decretó el 2-0 al minuto 59 y Geovany Quenda el 3-0 al 90+2.

Con ese resultado, el Sporting de Lisboa llegó a 22 puntos en la Primeira Liga y se encuentra en la segunda posición.

EN VIDEO: así fue el golazo de Luis Javier Suárez en el partido entre Sporting Lisboa vs. Tondela, en Primeira Liga de Portugal

Sobre el minuto 18 del partido, Luis Javier Suárez recibió el balón fuera del área, enganchó a un defensa hacia la derecha, luego dribló a otro hacia la izquierda y quedó perfilado dentro del área para definir con su pie izquierdo.

Fue así como desenfundó un remate cruzado que se estrelló en el palo de la mano izquierda del arquero Bernardo e hizo contacto con la red.

Vea el video del golazo aquí:

Estos son los increíbles números de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa

En la presente temporada, Luis Javier Suárez ha sido titular indiscutido en el Sporting de Lisboa y ha jugado 997 minutos en 14 partidos.

Además, se ha destacado con ocho goles (siete en la Liga de Portugal y uno en Champions League) y ha realizado dos asistencias.

El próximo partido del Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez será el martes 28 de octubre, a las 3:15 de la tarde, vs. Futebol Clube de Alverca, por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal.

 

