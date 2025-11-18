No ‘escampa’ en América: importante baja para cuadrangulares

El panorama en América de Cali se sigue nublando justo cuando el equipo más necesitaba señales de estabilidad. A pocos días del inicio del cuadrangular semifinal de la Liga BetPlay, el conjunto escarlata recibió una noticia que cayó como balde de agua fría: la lesión de su delantero titular, el peruano Luis Ramos, quien salió golpeado en el compromiso de vuelta por las semifinales de la Copa BetPlay frente a Atlético Nacional.

El marcador global terminó 6-3 a favor del cuadro antioqueño, una eliminación que ya de por sí generó preocupación, pero que ahora se agrava con la ausencia de un jugador determinante en la estructura ofensiva del técnico David González.

Según se conoció en las últimas horas, Ramos abandonó el terreno de juego en camilla durante el duelo ante Nacional, lo que encendió de inmediato las alarmas en el cuerpo técnico y médico. Posteriormente, el periodista Alfonso Morales reveló que los exámenes iniciales indicarían una lesión de alta gravedad: una posible rotura de tendón, lesión que podría requerir cirugía y dejar al futbolista por fuera de lo que resta del campeonato. En el escenario menos grave, un desgarro abdominal lo marginaría al menos tres semanas, igualmente insuficientes para competir en una fase tan exigente como los cuadrangulares.

Ramos sería baja confirmada para el debut en cuadrangulares

Con este diagnóstico preliminar, América de Cali ya asume que Luis Ramos no estará disponible para el juego inicial frente a Atlético Nacional, compromiso que marcará el arranque del grupo y que exigía tener a su nómina completa. La ausencia del delantero condiciona el plan ofensivo del equipo, que deberá reinventarse en un momento crítico de la temporada.

El cuerpo técnico trabaja contrarreloj para definir quién asumirá el rol de referencia en ataque. La situación se vuelve más compleja considerando que el equipo viene de un duro golpe emocional tras la eliminación en Copa, y ahora deberá afrontar el reto liguero sin una de sus piezas más influyentes.

Un inicio cuesta arriba para los escarlatas

La incertidumbre rodea al América en uno de los momentos más decisivos del semestre. La lesión de Ramos no solo afecta la disposición táctica de González, sino que también golpea el ánimo de un plantel que buscaba levantarse después del duro revés ante Nacional. Los próximos días serán claves para replantear estrategias y encontrar soluciones rápidas que permitan competir con dignidad en un cuadrangular que promete ser exigente y de alto nivel.

El conjunto vallecaucano deberá aferrarse a su profundidad de plantilla y a la fortaleza emocional para sobreponerse a esta adversidad. Por ahora, la principal certeza es que el inicio del cuadrangular no será sencillo y que América tendrá que remar desde atrás para mantenerse en la pelea por un lugar en la gran final.