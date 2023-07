Luis Sandoval le respondió a Pinto: "No quiso brindarme su apoyo, se cerró"

El segundo semestre de la Liga BetPlay 2023 no ha arrancado en forma y ya el ambiente está bastante agitado. El periodo de transferencias es protagonista, pero más que por fichajes de impacto, lo ha sido por anuncios mediáticos como la salida de Juan Fernando Quintero de Junior de Barranquilla o la contratación de Luis Sandoval al Deportivo Cali.

Así como lo de 'Juanfer' desató una pelea de frente con el entrenador ('Bolillo' Gómez), lo mismo ocurrió en las toldas 'azucareras' con Jorge Luis Pinto, quien tomó la decisión de dar un paso al costado luego de la llegada del polémico delantero, que salió hace un par de meses del 'tiburón' por reincidir en escándalos de indisciplina.

Luis Sandoval le responde a Pinto

Pinto no se ha callado nada y después de salir del Cali ha demostrado toda su tristeza por la situación. Aseguró que le advirtió a las directivas del riesgo que corren con Sandoval y más en un momento en el que el club no está para perder inversiones en jugadores. Sin embargo, el jugador rompió el silencio y habló de ese 'rifirrafe' que se generó con el ahora exentrenador del equipo.

"Yo pienso que nunca he sido una manzana podrida, soy una persona alegre, me gusta bromear. Tengo que prepararme, estar al 100 % para brindarle un granito de arena al club. Ahora estoy en unas terapias, esto es más un tema de autocontrol, a veces algunos creen que uno es alcohólico, pero todo el mundo tiene su forma de pensar. Ahora acá en Deportivo Cali ya estoy trabajando con el psicólogo", afirmó el 'chino' en diálogo con Zona Libre de Humo.

Sandoval insistió que, a pesar de las versiones de prensa, su inconveniente no es una adicción al alcohol, sino que es más de saber comportarse y respetar los diferentes espacios, por lo que no estuvo de acuerdo con Pinto en que fuera catalogado de alcohólico y expresó que esa fue la razón por la que los directivos del Cali aceptaron su llegada.

"El profe Jorge Luis Pinto tiene su pensar y si tomó la decisión es respetable, los directivos me acogieron, me brindaron su apoyo. Lastimosamente el profe no quiso, él se cerró y son cosas de las que uno no puede hacer nada", continuó.

El compromiso disciplinario de Sandoval con el Cali

Para garantizar que no reincidirá de nuevo en un acto de indisciplina y demostrar que sí ha aprendido de los errores del pasado, Luis Sandoval firmó una cláusula de comportamiento en su contrato con el Deportivo Cali. En caso de incumplirla, el club podrá dar por terminado el vínculo de manera inmediata y sin ninguna indemnización.

"Yo firmé la cláusula, la que firman todos los equipos. Si hay mal comportamiento, el club puede rescindir el contrato, Dios mediante estamos concentrados para revertir esta situación que vive el club", reveló.

Por último, Sandoval le envió un mensaje de calma y esperanza a la afición 'azucarera' para que le den el beneficio de la duda y él poder revertir todas las críticas de este momento y convertirlas en elogios y alegrías a punta de goles.

"Al hincha del Deportivo Cali le digo que confié, apoyando a los muchachos, sé que esto va a cambiar, del ‘Chino’ esperen goles y buenos rendimientos", puntualizó.