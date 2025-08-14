¡Bombazo! Jugador de Selección Colombia estaría cerca de abandonar el fútbol europeo: ¿a dónde iría?

Durante los últimos días se ha conocido que uno de los jugadores de la Selección Colombia que ha sido tenido en cuenta en múltiples ocasiones por Néstor Lorenzo, estaría a tan solo unos días de salir del fútbol europeo.

Se trata del extremo Luis Sinisterra, que ha tenido participaciones con la Selección de mayores desde el 2019 y registra cinco goles y dos asistencias en 18 partidos.

Actualmente, el habilidoso extremo pertenece al Bournemouth de Inglaterra, club en el que ha estado desde la temporada 23/24 y en el que ha celebrado cuatro goles y realizado cuatro asistencias en 32 partidos.

Sin embargo, uno de los clubes históricos de Brasil lo quiere incluir en su plantel y ya tendría un acuerdo en los términos personales con el jugador.

Además, en las últimas horas los equipos habrían conversado, acercado posturas y estarían a mínimos detalles de concretar el negocio, que sería un préstamo con opción de compra.

Luis Sinisterra estaría muy cerca de dejar el fútbol de Europa para ser nuevo jugador de Cruzeiro de Brasil

De acuerdo con lo que ha expresado el periodista brasileño Samuel Venancio, la llegada de Luis Sinisterra al Cruzeiro de Brasil está cada vez más cerca y podría concretarse durante la próxima semana.

"Luis Sinisterra está cerca de Cruzeiro y se afinan los últimos detalles para concretar el fichaje. El club ya ha llegado a un acuerdo con el Bournemouth, el jugador y su cuerpo técnico. Todo está pactado en cuanto a las tarifas", expresó el comunicador.

"La negociación sigue en proceso natural de burocracia. El deportista vive en Inglaterra desde hace unos años y está en proceso de mudanza. Probablemente, todo debería resolverse a principios de la próxima semana", complementó el periodista.

Andoni Iraola, el director técnico de Luis Sinisterra en el Bournemouth, habló del futuro del jugador de la Selección Colombia

En las últimas horas, debido a los rumores, Andoni Iraola fue consultado sobre Luis Sinisterra y fue claro al decir que su futuro es incierto.

"Él está en una situación donde hay incertidumbre sobre su futuro. Es muy probable que no viaje, pero está entrenando con nosotros y está recuperado físicamente", detalló.