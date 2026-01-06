Luis Suárez está imparable: vea su segundo gol de 2026 con el Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez sigue dando argumentos futbolísticos para no pasar desapercibido en Europa ni en la órbita de la Selección Colombia.

El delantero colombiano arrancó el 2026 con goles y protagonismo. Este martes 6 de enero volvió a marcar con el Sporting de Lisboa y confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

Su rendimiento no solo entusiasma a la afición portuguesa, sino que también lo pone en la conversación por un cupo rumbo al Mundial de 2026, en una posición donde la competencia es cada vez más exigente.

Gol de Luis Suárez con Sporting que confirma su gran momento

El atacante colombiano fue clave en la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal frente al Vitória de Guimarães. Suárez abrió el marcador al minuto 17', tras una habilitación precisa de Francisco Trincão.

Dentro del área, el colombiano dejó picar el balón para acomodarlo y, sin dudar, sacó un potente remate de zurda que venció al arquero rival. Fue una definición de goleador puro, que reflejó la confianza con la que está jugando desde su llegada al Sporting Clube de Portugal.

Este tanto significó su segundo gol oficial en 2026, luego del que anotó el pasado 2 de enero en el empate 1-1 frente a Gil Vicente, consolidando un arranque de año prometedor.

Luis suárez apunta al Mundial 2026

La apuesta del Sporting para cubrir la salida de Viktor Gyökeres empieza a dar frutos. Suárez cerró el 2025 como el colombiano con más goles en el mundo, con 37 anotaciones, superando por diez a Hugo Rodallega, que terminó con 27.

Este presente lo pone en la pelea directa por un lugar en la Selección Colombia, donde busca ganarse la titularidad por delante de Jhon Córdoba.

Con goles, continuidad y confianza, Luis Suárez demuestra que no solo quiere estar en la lista mundialista, sino ser protagonista.