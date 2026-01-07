Atlético Madrid vs. Real Madrid, en la pantalla de Win Sports: prográmese

El fútbol español vuelve a concentrar la atención internacional con un nuevo capítulo del derbi madrileño, esta vez en un escenario poco habitual. Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentarán este jueves 8 de enero por las semifinales de la Supercopa de España, en un duelo que se disputará en Yedá, Arabia Saudita, y que definirá al segundo finalista del certamen. El partido promete intensidad, historia y una carga emocional elevada, como suele ocurrir cada vez que ambos gigantes se cruzan.

El encuentro está programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana) y podrá verse en Colombia a través de la señal de Win Sports+, una cita imperdible para los aficionados que siguen de cerca el fútbol europeo.

Real Madrid, obligado a reinventarse sin Mbappé

El conjunto blanco llega a esta semifinal con una baja de peso. Kylian Mbappé no viajó con la delegación debido a un esguince de rodilla, una ausencia que obliga al técnico Xabi Alonso a replantear su esquema ofensivo. El delantero francés se despidió del 2025 compartiendo el récord de goles en un año natural con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, por lo que su ausencia no pasa desapercibida.

Para suplirlo, Alonso depositará su confianza en Gonzalo García, joven canterano de 21 años que viene de firmar una actuación sobresaliente el pasado domingo con un triplete ante el Betis (5-1) en el Santiago Bernabéu. Su rendimiento, observado desde el palco por el propio Mbappé, le abrió la puerta a la titularidad en un partido de máxima exigencia.

Además, el entrenador merengue incluyó en la expedición a Dean Huijsen, ausente en el último compromiso, y a Dani Carvajal, quien podría reaparecer tras dos meses y medio de baja, reforzando una defensa que ha sido foco de análisis en las últimas semanas.

Atlético busca un golpe de autoridad para cambiar el rumbo

El Atlético de Madrid llega con sensaciones encontradas. El empate 1-1 frente a la Real Sociedad en Anoeta dejó al equipo de Diego Simeone cabizbajo y a once puntos del Barcelona en LaLiga, un margen que ha encendido las alarmas. A esto se suma una racha irregular, con ocho puntos perdidos en los últimos cinco partidos ligueros.

Para este compromiso, los colchoneros no contarán con Clément Lenglet ni Nico González, ambos lesionados. No obstante, Pablo Barrios, quien sufrió una dolencia muscular el domingo, sí estará disponible y apunta a ser clave en el mediocampo.

El derbi en Yedá aparece como una oportunidad inmejorable para el Atlético de dar un giro a su temporada. Un triunfo no solo significaría acceder a la final de la Supercopa, sino también un impulso anímico determinante para recuperar confianza y competitividad.

Con realidades distintas pero la misma ambición, Real Madrid y Atlético vuelven a cruzarse en un duelo que promete emociones fuertes y que puede marcar el rumbo inmediato de ambos equipos.