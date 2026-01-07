Luto: murió estrella de reconocida banda musical

La Banda MS, que interpreta música sinaloense, se encuentra de luto debido a que su tecladista murió de manera inesperada.

Gerson Leos, que tenía 36 años y era originario de Mazatlán, asistió a un partido de béisbol el pasado 6 de enero de 2026, pero en medio de ese evento deportivo se desvaneció y, desafortunadamente, no volvió a reaccionar.

La noticia fue confirmada por la Banda MS a través de un sentido comunicado escrito en sus redes sociales oficiales.

Este fue el mensaje con el que la Banda MS lamentó la muerte de Gerson Leos, su tecladista

La Banda MS, en un post de Instagram, le envió un mensaje de condolencias a los familiares de Gerson Leos y exaltó el legado y la calidad humana del tecladista.

"Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil", inició escribiendo la Banda MS.

"Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de toda la Banda MS y Familia Lizos, descanse en paz", se concluyó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Gerson Leos, una de las estrellas musicales de la Banda MS de México?

De acuerdo con lo que se ha conocido, un grupo de paramédicos ingresaron al campo de béisbol apenas Gerson Leos se desvaneció, pero los ejercicios de reanimación no dieron resultado y, por lo tanto, al poco tiempo se confirmó que dejó de tener signos vitales.

Además, según los primeros análisis preliminares, Gerson Leos habría sufrido un infarto fulminante mientras que realizaba la actividad física.

"Hasta pronto, maestro", "siempre fue un gran amigo", "que descanse en paz", "Dios lo tenga en su gloria", "qué noticia tan triste" y "fue una persona llena de amor por la música", han sido algunos de los comentarios de los seguidores de la Banda MS tras lo ocurrido.