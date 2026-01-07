CANAL RCN
Internacional

Luto: murió estrella de reconocida banda musical

La noticia fue confirmada por la agrupación mediante un sentido comunicado en redes sociales.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 07 de 2026
04:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Banda MS, que interpreta música sinaloense, se encuentra de luto debido a que su tecladista murió de manera inesperada.

Gerson Leos, que tenía 36 años y era originario de Mazatlán, asistió a un partido de béisbol el pasado 6 de enero de 2026, pero en medio de ese evento deportivo se desvaneció y, desafortunadamente, no volvió a reaccionar.

Murió famosa actriz que participó en una de las películas más exitosas: las autoridades están investigando
RELACIONADO

Murió famosa actriz que participó en una de las películas más exitosas: las autoridades están investigando

La noticia fue confirmada por la Banda MS a través de un sentido comunicado escrito en sus redes sociales oficiales.

Este fue el mensaje con el que la Banda MS lamentó la muerte de Gerson Leos, su tecladista

La Banda MS, en un post de Instagram, le envió un mensaje de condolencias a los familiares de Gerson Leos y exaltó el legado y la calidad humana del tecladista.

"Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil", inició escribiendo la Banda MS.

"Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de toda la Banda MS y Familia Lizos, descanse en paz", se concluyó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Gerson Leos, una de las estrellas musicales de la Banda MS de México?

De acuerdo con lo que se ha conocido, un grupo de paramédicos ingresaron al campo de béisbol apenas Gerson Leos se desvaneció, pero los ejercicios de reanimación no dieron resultado y, por lo tanto, al poco tiempo se confirmó que dejó de tener signos vitales.

Famoso cantante fue brutalmente asesinado en México: “Despedimos al ícono de la música”
RELACIONADO

Famoso cantante fue brutalmente asesinado en México: “Despedimos al ícono de la música”

Además, según los primeros análisis preliminares, Gerson Leos habría sufrido un infarto fulminante mientras que realizaba la actividad física.

"Hasta pronto, maestro", "siempre fue un gran amigo", "que descanse en paz", "Dios lo tenga en su gloria", "qué noticia tan triste" y "fue una persona llena de amor por la música", han sido algunos de los comentarios de los seguidores de la Banda MS tras lo ocurrido.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Petrolera estatal de Venezuela confirmó diálogos con EE. UU. para reactivar la venta de petróleo

Petróleo

Esto es lo que espera recaudar Donald Trump con el petróleo venezolano: empresas de EE.UU. están listas

Venezuela

Estados Unidos reveló los tres pasos para la transición en Venezuela

Otras Noticias

Londres

¿Qué viene ahora para Zulma Guzmán, señalada por la muerte de dos niñas con talio?

La mujer permanece detenida en una prisión femenina en el Reino Unido.

Subsidios en Colombia

Ya puede reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá: estos son los beneficiarios

Subsidio de transporte escolar en Bogotá 2026: revise quiénes son los beneficiarios, las fechas límite y el paso a paso para reclamar el pago por DaviPlata.

Yina Calderón

"Con el amor de mi vida": ¿Yina Calderón inició una relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

Independiente Santa Fe

Volvió a suceder: a Independiente Santa Fe se le habría caído un fichaje ya anunciado

Salud mental

¿No es posible tener más de 150 amigos?: esto dice la teoría de Dunbar