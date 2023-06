Macalister Silva: "No somos favoritos, somos un grupo de amigos que va a darlo todo"

La primera prueba de fuego está por llegar. Este miércoles será el primer día de la verdad en la final más importante en la historia del fútbol colombiano. Atlético Nacional o Millonarios, uno de los dos va a alzar el título. Uno de los dos va a celebrar. Uno de los dos tendrá el orgullo de decir que ganó un partido de esta trascendencia.

Si los hinchas de los dos partidos no pueden dormir, los jugadores no pestañean. La ansiedad de esta serie decisiva es gigantesca, pero varios de ellos guardan mesura y tratan de vivir cada hora a su debido tiempo, con calma y concentración de hacer las cosas bien y no traicionar el trabajo que los ha llevado a este punto.

Macalister Silva palpitó la final

Por ejemplo, David Macalister Silva no quiere contagiarse de ese nerviosismo que está a la orden del día, sino que declaró sentirse bendecido por ser protagonista de un partido de este nivel. Sabe que debe disfrutarlo y que su motivación es ganar la final más importante en la historia del FPC.

"Lo que estoy sintiendo es agradecimiento con Dios que permite disfrutar este tipo de partidos, Dios mediante podemos obtener el título. Quiero disfrutar esta final, no todos los días se juega una final de la liga colombiana", dijo de entrada en rueda de prensa este martes.

"Más que sea una carga, para mí es una motivación poder llevar el brazalete de capitán de nuestro club y por ende tiene que ser igual la responsabilidad y el ejemplo que tenemos que se tiene que dar en este hermoso partido que se nos presenta, tenemos que disfrutar", añadió.

Mensaje de paz para hinchadas de Millonarios y Nacional

Por la misma importancia del partido, por el hecho de enfrentar en una final una rivalidad histórica y furibunda entre Nacional y Millonarios, el capitán 'embajador' envió un mensaje de paz para ambas hinchadas. Dijo que la emoción de lo que se vive en las canchas no se debe llevar al extremo de la violencia y que la vida seguirá después del sábado, e invitó a la afición ganadora a celebrar el eventual título.

"Como sociedad y fútbol tenemos que volver a realmente lo que es el fútbol, que es una pasión compartida y volver a ver estos estadios de dos colores y eso nos va a servir a todos como sociedad, la vida siempre está por encima de un balón o de un color. En cuanto a lo defensivo es todo lo que nos ha dicho el 'profe' (Alberto Gamero), como la media distancia de Nacional de Dorlan (Pabón) y lo importante que se ha vuelto Jarlan en los momentos definitivos, estos partidos lo que demandan es mucha concentración". soltó.

"Somos un grupo de amigos que va a darlo todo"

Por actualidad y contexto del proceso, para muchos, Millonarios es favorito en la final contra Atlético Nacional. Ha sido más constante y ha mostrado mejores pasajes de buen fútbol, pero Macalister no se fía de la categoría individual de cada jugador 'verdolaga'. Así las cosas, aseguró que no se sienten favoritos, y que solo son "un grupo de amigos".

"Es un grupo de amigos que va a salir a darlo todo y luchar para conseguir un buen resultado. No nos hemos puesto el rótulo de favoritos, nosotros confiamos en nuestro trabajo, pero al igual no estamos confiados frente a Nacional".