La impresionante cláusula en el contrato de Neyser Villarreal con Cruzeiro

Neyser Villarreal finalmente firmó su contrato con Cruzeiro y ya entrena bajo las órdenes del cuerpo técnico del club de Belo Horizonte, cerrando así uno de los episodios más polémicos del fútbol colombiano en los últimos meses. El joven mediocampista, figura de la Selección Colombia sub-20 en el último Mundial de la categoría, llega al fútbol brasileño con la expectativa de consolidarse y demostrar por qué su nombre irrumpió con tanta fuerza en el radar internacional.

El traspaso no estuvo exento de controversias. Villarreal salió de Millonarios después de pasar un mes sin presentarse a los entrenamientos del club capitalino, justo después de su regreso del Mundial sub-20. Su ausencia generó múltiples versiones, presiones y debates, hasta que se confirmó que el jugador ya tenía adelantado un acuerdo con Cruzeiro, a pesar de que aún mantenía un contrato vigente con el equipo bogotano.

El vínculo con la institución brasileña quedó firmado hasta 2030, con una cláusula de rescisión cercana a los 56 millones de dólares, una cifra sorprendente para un futbolista que apenas sumó minutos esporádicos en el fútbol profesional colombiano, aunque siempre brilló cuando vistió la camiseta tricolor juvenil.

Un fichaje que sacudió al entorno de Millonarios

La salida del volante generó molestia en Millonarios, que esperaba contar con él para el proyecto deportivo del próximo año. Su prolongada ausencia sin autorización oficial terminó por fracturar la relación y acelerar el desenlace. Aunque el club bogotano lamentó su partida en medio de un contexto poco ideal, también reconoció el potencial del jugador, cuyo rendimiento con la Selección sub-20 lo convirtió en una de las cartas más prometedoras de su generación.

Cruzeiro, por su parte, apostó fuerte por él. La cifra de su cláusula evidencia la confianza del equipo brasileño en su talento y en el crecimiento que podría tener en un entorno competitivo como el Brasileirao.

Primeros entrenamientos y la meta de ganarse un lugar

Ya instalado en Belo Horizonte, Villarreal inició entrenamientos con el objetivo claro de ganarse un puesto en la plantilla profesional. El jugador colombiano entiende que esta es una oportunidad única para proyectarse internacionalmente y demostrar que su paso por el Mundial sub-20 no fue casualidad. Cruzeiro lo seguirá de cerca mientras se adapta al ritmo del fútbol brasileño, un escenario ideal para potenciar sus condiciones técnicas y su capacidad de desequilibrio.

Con contrato hasta 2030, una cláusula millonaria y un nuevo ambiente competitivo, Neyser Villarreal empieza un capítulo decisivo en su carrera, decidido a transformar la polémica de su salida en una oportunidad de evolución y protagonismo.