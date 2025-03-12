La respuesta de Neyser Villarreal cuando le mencionaron a Millonarios en Brasil

Neyser Villarreal enfrentó su primera rueda de prensa como jugador del Cruzeiro y dejó claro que su presente y su cabeza están completamente en territorio brasileño.

RELACIONADO La impresionante cláusula en el contrato de Neyser Villarreal con Cruzeiro

El delantero de 20 años apareció ante los medios tras completar todos los protocolos de su firma por cinco años con el club de Belo Horizonte. Sin rodeos, el atacante habló de su salida de Millonarios.

Neyser Villarreal habló de Millonarios en Brasil

En rueda de prensa, un periodista brasileño le preguntó a Neyser Villarreal por Millonarios y el futbolista respondió:

Es algo que no sé cómo explicarlo y ahora es parte del pasado. Estoy enfocado ahora en Cruzeiro y en hacer las cosas bien acá.

Neyser Villarreal habló sobre Cruzeiro y Neymar

Más allá de su pasado en Bogotá, el joven atacante se centró en describir su estilo de juego y lo que espera aportar. Dijo sentirse cómodo en el frente de ataque y dispuesto a adaptarse al ritmo del fútbol brasileño.

Soy un jugador que le gusta jugar mucho en ataque y me desenvuelvo muy bien en la parte de adelante. Hablé con Víctor Hugo Aristizábal y me dijo que era un equipo con una gran hinchada, ahora lo único que nos toca es trabajar

La conversación también derivó en Neymar, a quien considera un referente desde la infancia. Villarreal confesó que siempre soñó con compartir cancha con él, aunque ahora su prioridad es consolidarse en Cruzeiro antes de pensar en futuros enfrentamientos.

Es un jugador que me inspiró mucho desde pequeño, le tengo mucho cariño y mucho respeto, siempre quise jugar al lado de él, ahora estoy en Cruzeiro y no sé si me toque enfrentarlo

La apuesta del equipo mineiro por Villarreal no es menor: su contrato va hasta 2030 y cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los 56 millones de dólares, reflejo de la confianza en su potencial, pese a que en el profesionalismo colombiano jugó 26 partidos sin anotar goles y le incumplió a Millonarios, club que lo dio a conocer.

El atacante, que brilló con la Selección Sub-20, aseguró que la nueva etapa representa una oportunidad para demostrar su verdadero nivel: “Vengo a trabajar, aprender mucho y ayudar al equipo”, dijo, cerrando la conferencia de prensa.