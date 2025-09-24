CANAL RCN
Deportes

¿Se acerca un Mundial con 64 selecciones? Esto se sabe

La Conmebol habría propuesto un Mundial de 64 selecciones al presidente de la Fifa. Esto se sabe de la reunión.

Infantino
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
03:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La idea de ampliar el número de participantes para el Mundial de 2030 tomó fuerza este miércoles 24 de septiembre, luego de que trascendieran detalles de la reunión sostenida en Nueva York entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y altos dirigentes de Conmebol. El objetivo sería convertir la edición del centenario en un evento sin precedentes, llevando el número de selecciones de las 48 previstas para 2026 a un histórico total de 64.

La edición que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ya marcará un antes y un después en la historia de los mundiales, al aumentar el número de participantes de 32 —como en Qatar 2022— a 48. Sin embargo, la Conmebol quiere ir más allá en la conmemoración del primer siglo de la Copa del Mundo y ha puesto sobre la mesa una propuesta ambiciosa que podría cambiar la manera en que se vive el torneo más importante del planeta.

Carlos Antonio Vélez se pronunció contra la propuesta de un Mundial con 64 equipos
RELACIONADO

Carlos Antonio Vélez se pronunció contra la propuesta de un Mundial con 64 equipos

Una reunión clave en Nueva York

El encuentro entre Infantino y los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, así como con Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, fue decisivo para avanzar en la discusión. Según reportes internacionales, ambas partes estarían cerca de llegar a un acuerdo para que el Mundial de 2030 se dispute con 64 selecciones.

Cabe recordar que esta edición será especial, ya que por primera vez se jugará en tres continentes: Europa (España y Portugal), África (Marruecos) y Sudamérica, con partidos inaugurales en Buenos Aires, Montevideo y Asunción para rendir homenaje a la primera Copa del Mundo de 1930.

Un reto logístico y deportivo

De talla mundial: el nuevo atractivo turístico en Barranquilla
RELACIONADO

De talla mundial: el nuevo atractivo turístico en Barranquilla

Aunque la idea es bien recibida por las confederaciones que buscan más representación para sus países, el aumento a 64 selecciones plantea desafíos importantes en logística, calendario y sedes. Se necesitarán más estadios, mayores traslados y una programación ajustada para no extender el torneo en exceso. No obstante, el proyecto avanza con el argumento de que un Mundial tan especial merece ser lo más inclusivo posible, permitiendo que más naciones sueñen con participar en la cita más grande del fútbol.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 5 del Clásico RCN 2025, hoy miércoles 24 de septiembre: sígala en directo

Independiente Santa Fe

Jorge Bava habría tomado decisión previo al partido ante Medellín: ¡Así lo confirman desde Paraguay!

James Rodríguez

¡Gigante! James Rodríguez volvió con gol y asistencia: el colombiano despertó a León

Otras Noticias

Abuso a menores

Aberrante caso: hombre almacenó y compartió videos sexuales de menores de edad en Cartagena

Un juez lo condenó a 12 años de prisión. Al hombre le encontraron 71 vídeos de esta índole.

Finanzas personales

Advierten a inquilinos en Colombia con pagos de arriendo: esto dice la ley

Conozca lo que dice la ley sobre estos pagos.

Tailandia

Video | hundimiento de tierra estuvo a punto de tragarse en un hospital en Bangkok

Alimentos

Kéfir: estos son los beneficios de la bebida fermentada para su salud

Viral

Preocupación: reconocido actor de series infantiles es visto habitando en las calles