¿Se acerca un Mundial con 64 selecciones? Esto se sabe

La idea de ampliar el número de participantes para el Mundial de 2030 tomó fuerza este miércoles 24 de septiembre, luego de que trascendieran detalles de la reunión sostenida en Nueva York entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y altos dirigentes de Conmebol. El objetivo sería convertir la edición del centenario en un evento sin precedentes, llevando el número de selecciones de las 48 previstas para 2026 a un histórico total de 64.

La edición que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ya marcará un antes y un después en la historia de los mundiales, al aumentar el número de participantes de 32 —como en Qatar 2022— a 48. Sin embargo, la Conmebol quiere ir más allá en la conmemoración del primer siglo de la Copa del Mundo y ha puesto sobre la mesa una propuesta ambiciosa que podría cambiar la manera en que se vive el torneo más importante del planeta.

Una reunión clave en Nueva York

El encuentro entre Infantino y los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, así como con Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, fue decisivo para avanzar en la discusión. Según reportes internacionales, ambas partes estarían cerca de llegar a un acuerdo para que el Mundial de 2030 se dispute con 64 selecciones.

Cabe recordar que esta edición será especial, ya que por primera vez se jugará en tres continentes: Europa (España y Portugal), África (Marruecos) y Sudamérica, con partidos inaugurales en Buenos Aires, Montevideo y Asunción para rendir homenaje a la primera Copa del Mundo de 1930.

Un reto logístico y deportivo

Aunque la idea es bien recibida por las confederaciones que buscan más representación para sus países, el aumento a 64 selecciones plantea desafíos importantes en logística, calendario y sedes. Se necesitarán más estadios, mayores traslados y una programación ajustada para no extender el torneo en exceso. No obstante, el proyecto avanza con el argumento de que un Mundial tan especial merece ser lo más inclusivo posible, permitiendo que más naciones sueñen con participar en la cita más grande del fútbol.