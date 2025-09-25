CANAL RCN
Deportes

Selección Colombia confirmó fechas y horarios de sus partidos amistosos previo al Mundial

La selección Colombia estará preparándose para el Mundial de Estados Unidos 2026 y ya hay fechas y horarios de los encuentros.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
03:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Federación Colombiana de Fútbol anunció este jueves 25 de septiembre las fechas y horarios de los primeros partidos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Con la clasificación ya asegurada, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá la oportunidad de ajustar detalles y probar variantes tácticas antes del inicio del torneo.

Según el comunicado oficial, la Tricolor jugará dos compromisos en territorio estadounidense durante el mes de noviembre, en lo que será la primera etapa de su plan de preparación internacional. Estos duelos amistosos permitirán evaluar el rendimiento de los convocados frente a rivales de distintas confederaciones, algo clave para medir el nivel competitivo del plantel.

¿Se acerca un Mundial con 64 selecciones? Esto se sabe
RELACIONADO

¿Se acerca un Mundial con 64 selecciones? Esto se sabe

Duelo ante Nueva Zelanda en Fort Lauderdale

El primer partido está programado para el sábado 15 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora local) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en el estado de Florida. Este encuentro marcará el debut de la selección en la gira norteamericana y será una prueba interesante frente a un combinado de Oceanía que se caracteriza por su orden defensivo y su juego físico.

Además de buscar el triunfo, Lorenzo podría aprovechar este juego para dar minutos a jóvenes talentos que han venido destacando en sus clubes y que podrían ganarse un puesto en la lista definitiva para el Mundial.

Nigeria, segundo rival en Nueva York

El segundo compromiso será el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora local) en el Citi Field de Nueva York. Nigeria, una de las selecciones más competitivas de África, exigirá a Colombia en velocidad, transiciones rápidas y duelos individuales, lo que convierte este enfrentamiento en una oportunidad ideal para ajustar el esquema defensivo.

El gesto de James Rodríguez que levanta polémica en México: salió enfurecido
RELACIONADO

El gesto de James Rodríguez que levanta polémica en México: salió enfurecido

La Federación espera contar con el apoyo masivo de la afición colombiana residente en Estados Unidos, que suele llenar los estadios en cada presentación del equipo nacional. Estos dos partidos servirán como el punto de partida para un calendario de amistosos que buscará llegar a la cita mundialista con el mejor nivel posible.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Luis Díaz tendría dura competencia en el Bayern Múnich con la posible llegada de estrella mundial

Once Caldas

Directivo y DT de Independiente del Valle pasaron factura al Once Caldas por celebrar antes de tiempo

Supersociedades

Los clubes del FPC que tienen más accionistas y con inversionistas extranjeros

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Turista fue drogado y despojado de sus pertenencias en Chapinero tras caer en falso operativo policial

El extranjero relató que fue víctima de un engaño con falsos policías en inmediaciones del Parque de los Hippies.

Parques Nacionales

Bogotá vivirá la décima edición del Festival del Terror en Salitre Mágico: así será en 2025

Bogotá vivirá la décima edición del Festival del Terror en Salitre Mágico del 3 de octubre al 2 de noviembre. Una década de miedo, shows en vivo y experiencias únicas que ya son tradición en la capital.

Salario mínimo

En esto quedaría el auxilio de transporte en Colombia si el salario mínimo aumenta a 1.600.000 pesos

OMS

OMS responde ante la polémica asociación entre el autismo y el acetaminofén

Artistas

Dolor profundo en la música: murió reconocido cantante tras un trágico e inesperado accidente