Selección Colombia confirmó fechas y horarios de sus partidos amistosos previo al Mundial

La Federación Colombiana de Fútbol anunció este jueves 25 de septiembre las fechas y horarios de los primeros partidos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Con la clasificación ya asegurada, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá la oportunidad de ajustar detalles y probar variantes tácticas antes del inicio del torneo.

Según el comunicado oficial, la Tricolor jugará dos compromisos en territorio estadounidense durante el mes de noviembre, en lo que será la primera etapa de su plan de preparación internacional. Estos duelos amistosos permitirán evaluar el rendimiento de los convocados frente a rivales de distintas confederaciones, algo clave para medir el nivel competitivo del plantel.

Duelo ante Nueva Zelanda en Fort Lauderdale

El primer partido está programado para el sábado 15 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora local) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en el estado de Florida. Este encuentro marcará el debut de la selección en la gira norteamericana y será una prueba interesante frente a un combinado de Oceanía que se caracteriza por su orden defensivo y su juego físico.

Además de buscar el triunfo, Lorenzo podría aprovechar este juego para dar minutos a jóvenes talentos que han venido destacando en sus clubes y que podrían ganarse un puesto en la lista definitiva para el Mundial.

Nigeria, segundo rival en Nueva York

El segundo compromiso será el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora local) en el Citi Field de Nueva York. Nigeria, una de las selecciones más competitivas de África, exigirá a Colombia en velocidad, transiciones rápidas y duelos individuales, lo que convierte este enfrentamiento en una oportunidad ideal para ajustar el esquema defensivo.

La Federación espera contar con el apoyo masivo de la afición colombiana residente en Estados Unidos, que suele llenar los estadios en cada presentación del equipo nacional. Estos dos partidos servirán como el punto de partida para un calendario de amistosos que buscará llegar a la cita mundialista con el mejor nivel posible.