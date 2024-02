Reconocido jugador niega negociaciones con Millonarios: "Es totalmente falso"

El panorama en Millonarios no es el más optimista de todos, y más pensando en Copa Libertadores, cuya fase de grupos comenzará en mes y medio. La larga lista de lesionados condiciona a que el plantel disponible no deje conforme al hincha, pero las lesiones tampoco dejan de lado que el 'embajador' tiene un plantel realmente corto para afrontar todas las competencias este semestre.

Y es que esa realidad queda al desnudo con las múltiples bajas que hay hoy. Con la de Daniel Ruíz y Daniel Cataño a inicio de temporada, las alternativas en los extremos fueron Edgar Guerra y Beckham Castro, pero el primero salió al León de México y el segundo sigue sin mostrar un nivel convincente. Esa situación se agudizó con la lesión de Macalister Silva, dejando así sin chispa al equipo en el frente de ataque y eso quedó evidenciado en el último partido frente a Águilas Doradas.

Con todo este panorama que empezó ya iniciada la temporada, en Millonarios salieron al mercado de nuevo para buscar un extremo. Emerson Rivaldo Rodríguez fue el elegido, pero a pesar de su llegada, todavía queda la sensación de que el equipo se queda corto arriba y más con la situación de Daniel Cataño, cuyo regreso a las canchas es una total incógnita según confirmó Alberto Gamero.

Así las cosas, en el club exploraron la chance de buscar un jugador más en esa posición y el apuntado, supuestamente, era Mauricio Cuero. La semana pasada en redes sociales apareció un rumor que aseguraba que el extremo de 30 años tenía negociaciones adelantadas para llegar al conjunto albiazul. El rumor causó expectativa en la hinchada al tratarse de un atacante con pasado en Independiente de Avellaneda, Banfield, Levante, Atlas, Santos Laguna, Olimpia de Paraguay y varios equipos más en el exterior.

Sin embargo, pasaron los días y nunca hubo más noticias respecto a la presunta llegada de Cuero a Millonarios, por lo que la emoción de la afición se empezó a disipar. Aunque algunos mantenían la ilusión, no habrá novedades al respecto en los próximos días, pues el futbolista definitivamente no llegará al 'embajador'.

Mauricio Cuero confirma en RCN que no llegará a Millonarios

Noticias RCN se contactó de manera directa con Mauricio Cuero, quien confirmó que no ha tenido acercamientos con Millonarios o con alguien cercano al club en el tiempo reciente, por lo que los rumores de una supuesta llegada al equipo para esta temporada, son solo eso, simples rumores.

"La verdad que no. Todo han sido solo rumores y no ha habido ningún tipo de negociación en curso en algún momento. Tampoco he hablado con alguien que tenga que ver con el club, así que todo lo que se diga es totalmente falso", le reveló el jugador a este portal.

Mauricio Cuero está sin equipo desde junio del año pasado cuando salió libre de Independiente de Avellaneda. Su prioridad es volver a jugar y por lo tanto está a la espera de ofertas, no descarta regresar a Colombia, en donde solo ha jugado en Equidad entre 2011 y 2013.