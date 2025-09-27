Medellín le remontó a Tolima en Ibagué y es líder del fútbol colombiano

Independiente Medellín protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la fecha 13 de la Liga BetPlay, al vencer 3-2 a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro este sábado 27 de septiembre. El conjunto ‘pijao’ comenzó dominando el juego y se puso rápidamente en ventaja gracias a un doblete de Mauricio González, quien parecía encaminar el triunfo para los locales. Sin embargo, el equipo de Alejandro Restrepo demostró carácter y logró una remontada que lo catapultó a la parte alta de la tabla de posiciones.

El descuento llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Léider Berrío ejecutó con precisión un tiro penal que devolvió la ilusión al cuadro antioqueño. Para la segunda parte, el ‘Poderoso’ mantuvo la presión alta y encontró el empate a través de Ménder García, quien definió con categoría ante la salida del arquero tolimense. El golpe final llegó nuevamente de los pies de Berrío, quien firmó su doblete y sentenció el 3-2 definitivo, silenciando las tribunas en Ibagué.

RELACIONADO Luis Díaz quiso terminar la polémica y se pronunció sobre si Bundesliga le quitó el gol o no

Medellín escala en la tabla y mete presión al líder

Con esta victoria, Independiente Medellín llegó a 24 puntos, los mismos que Atlético Bucaramanga, aunque se mantiene en la segunda casilla por diferencia de gol. El triunfo no solo es importante en la lucha por la clasificación, sino que también envía un mensaje claro a los rivales directos: el DIM está para pelear por el liderato y consolidarse como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Confianza total en el proyecto de Alejandro Restrepo

El entrenador antioqueño destacó la resiliencia de sus dirigidos y la capacidad de revertir un marcador adverso en un escenario tan complicado como el Manuel Murillo Toro. La hinchada del Medellín celebró con euforia este resultado, que confirma el buen momento del equipo y alimenta la ilusión de llegar a las finales con ventaja deportiva. El próximo reto será mantener la regularidad para seguir soñando con la clasificación directa a la fase final.