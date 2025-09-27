Nacional vs. Millonarios, el superclásico del fútbol colombiano: horario y TV

Este sábado, el estadio Atanasio Girardot será el epicentro de una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios. El encuentro llega cargado de expectativas y con un tinte especial de revancha para el conjunto verdolaga, que no logra vencer a su rival histórico en condición de local desde hace ocho años. Para la hinchada antioqueña, esta es la oportunidad perfecta para poner fin a esa estadística adversa y devolver la alegría en casa.

El equipo paisa afrontará el compromiso sin un director técnico oficialmente nombrado, lo que supone un desafío adicional en la planificación del juego. Sin embargo, los jugadores y el cuerpo técnico interino han manifestado su compromiso de sacar adelante un resultado que podría impulsar anímicamente al grupo de cara a la recta final del campeonato.

Millonarios también busca reencontrarse con su mejor versión

Por su parte, Millonarios llega a Medellín con la necesidad de sumar puntos que le permitan escalar en la tabla de posiciones. Actualmente, el equipo azul ocupa la casilla 12 con 14 unidades y ha tenido un semestre irregular, con resultados que lo han alejado de los primeros lugares. A pesar de ello, el clásico siempre es un partido distinto, en el que la motivación y el orgullo por la camiseta suelen equilibrar las cargas.

El estratega Hernán Torres ha trabajado en corregir las falencias defensivas que le han costado puntos importantes y espera que la experiencia de sus jugadores líderes marque la diferencia en un escenario tan exigente como el Atanasio Girardot.

Una cita imperdible para el fútbol colombiano

Atlético Nacional es quinto con 20 puntos y quiere consolidarse en la zona de clasificación, mientras que Millonarios necesita ganar para no complicar sus aspiraciones de llegar a las finales. El partido está programado para este sábado a las 8:30 p.m. y se espera un lleno total en las tribunas.

La pasión, la rivalidad histórica y la urgencia de ambos por sumar hacen de este clásico uno de los encuentros más atractivos del semestre. La afición verdolaga sueña con romper la sequía en casa, mientras que la hinchada embajadora quiere prolongar su racha positiva en Medellín.