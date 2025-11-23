Clásico paisa sin goles: Medellín cedió puntos como local y Nacional se mantiene firme con el empate

El clásico antioqueño por los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 volvió a dejar un capítulo lleno de intensidad, pero sin goles.

El duelo entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional terminó 0-0 en el Atanasio Girardot, un marcador que mantiene vivas las expectativas, pero deja sensaciones muy distintas para ambos equipos.

Empate sin goles en el clásico antioqueño en los cuadrangulares

Desde el pitazo inicial, el ambiente en el Atanasio fue el protagonista absoluto. Las tribunas, repletas y vibrantes, ofrecieron un marco imponente para un partido que prometía emociones fuertes.

Sin embargo, aunque hubo entrega y carácter en cada duelo, el desarrollo del compromiso se inclinó más hacia la fricción que hacia la claridad ofensiva.

Los arqueros se robaron gran parte del protagonismo. David Ospina respondió con experiencia en el arco verdolaga, mientras Washington Aguerre sostuvo la seguridad del DIM con atajadas determinantes.

Entre ambos apagaron las pocas opciones claras que se generaron, convirtiéndose en la razón principal por la que el marcador no se movió.

A esto se sumó la falta de precisión de los delanteros en los metros finales, lo que terminó por condenar el encuentro a un empate sin celebraciones.

¿Cómo quedó Medellín y Nacional en los cuadrangulares?

El 0-0 del clásico antioqueño por los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 deja al Medellín en una situación incómoda. Con solo un punto de seis posibles, el rojo quedó obligado a reaccionar pronto si quiere mantenerse en competencia.

Para Atlético Nacional el panorama es distinto. Con cuatro unidades, el cuadro verdolaga continúa cumpliendo con la premisa de sumar como visitante y ganar de local lo que lo mantiene en la pelea directa por la clasificación.

El cierre de la jornada dependerá ahora de Junior y América, equipos que podrían modificar la tabla y dejar aún más apretado el clásico antioqueño por los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, un duelo que, aunque sin goles, confirmó que la rivalidad paisa sigue totalmente encendida.