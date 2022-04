Médico cirujano de Egan Bernal: “Él es un superhumano”

Hace 95 días el ciclista colombiano Egan Bernal sufrió un grave accidente mientras entrenaba en la vía Gachancipá, Cundinamarca.

Tras ser sometido a varias cirugías, el deportista se recuperó y hoy, exactamente 95 días después del siniestro, logró retomar sus entrenamientos.

En diálogo con Noticias RCN, Gustavo Uriza, médico cirujano de Egan Bernal habló sobre el proceso que atravesó el ciclista para recuperarse.

“Yo describo a Egan Bernal como creo que lo describe toda Colombia, como un superhumano”, señaló el profesional en salud.

Uriza también agregó que, generalmente, una persona que sufre un accidente similar al de Egan, logra recuperarse en muchísimo más tiempo.

“Este hombre es una persona que tiene unas capacidades físicas y de recuperación que están por encima del promedio y que, además, tiene unas condiciones humanas que lo hacen sobresalir. En promedio una persona con una lesión grave en su columna toráxica puede estar empezando a valerse por sí mismo al tercer mes y más o menos al sexto mes empiezan a ser dueños de su vida nuevamente y Egan al segundo mes estaba subido en una bicicleta de nuevo”, añadió.

Además, afirmó que no había tenido registro de algún otro deportista que presentara un accidente de tan grande nivel y que siguiera teniendo aspiraciones de seguir entrenando en su equipo.

Lo que dijo Egan Bernal cuando supo que podría dejar de entrenar

“Cuando el me pregunta que por qué no va a poder volver a entrar yo le dije cómo eran sus lesiones y él me dijo no doctor, la bicicleta es mi vida y yo quiero volver a mi deporte, quiero volver a competir. Yo le dije que si eso era lo que quería lo acompañaríamos hasta que llegara a un pódium o hasta que sea lo que tenga que ser”.

Así fue entonces como el gran Egan volvió a montar. Primero lo intentó en estática y después rodillo, hasta que salió a las carreteras.

“Se llegó el día en que me dijo doctor ya me quiero montar en la bicicleta y yo le dije Egan yo creo que faltan ocho días para que lo logremos, pero lo examine y efectivamente había cero dolores de espalda y le dije que fuésemos a la bicicleta, pero que no hiciera fuerza. Cuando estábamos en Sopo ese hombre arrancó, nos dejó regados y entrenamos con el campeón”.

