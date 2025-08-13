Los imperdibles memes de Edwin Cardona tras fallar dos penales contra Sao Paulo

El empate a cero entre Atlético Nacional y Sao Paulo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores no solo dejó un sabor agridulce en la hinchada verdolaga, sino que también desató una avalancha de creatividad en las redes sociales a través de memes.

A pesar del dominio en el campo y las múltiples oportunidades de gol, el equipo colombiano no logró abrir el marcador, en gran parte, por la infortunada noche de Edwin Cardona, quien desperdició dos lanzamientos desde el punto penal.

Este desenlace, que frustró a miles de aficionados en el estadio Atanasio Girardot, se convirtió en la oportunidad perfecta para la proliferación de memes por los penales de Edwin Cardona, que rápidamente se hicieron virales.

Memes en las redes sociales de Edwin Cardona tras fallar dos penaltis ante Sao Paulo

Los internautas no tardaron en reaccionar a la mala noche del mediocampista.

Con un ingenio característico, las redes se inundaron de imágenes, videos y comentarios que tomaron con humor la falta de puntería de Cardona y de la mala suerte del equipo paisa.

La impotencia de los hinchas se transformó en humor, y el nombre del jugador se convirtió en tendencia nacional.

Desde comparaciones con figuras de otros deportes hasta chistes sobre la mala suerte, los memes por los penales de Edwin Cardona fueron la forma en que los aficionados canalizaron su frustración y le pusieron un toque de humor a una noche amarga.

Atlético Nacional igualó con Sao Paulo en el Atanasio Girardot

El partido, que se esperaba con gran expectación, se convirtió en una caja de sorpresas. A pesar de que el arquero brasileño Rafael fue una de las grandes figuras, la historia de la noche se escribió en los dos penales fallados.

El primero se fue desviado, y el segundo fue atajado de forma magistral, dejando en evidencia la presión que cargaba el jugador.

La reacción de los hinchas en las redes sociales fue masiva y diversa. Mientras algunos se lamentaron de la falta de efectividad, otros se tomaron el infortunio con humor y crearon los memes por los penales de Edwin Cardona.